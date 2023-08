Ronquières 2023 : Les 7 artistes qu’il ne faut surtout pas louper cette année

Du 4 au 6 août, de nombreux artistes vont se succéder sur scène, et il y en aura pour tous les goûts : Indochine, The Prodigy, Franz Ferdinand, Louise Attaque, Benjamin Biolay, Juliette Armanet, Jain, Adé, Ofenbach, Pierre de Maere, Zaho de Sagazan… Avec cette programmation de haute volée, le choix pour notre sélection a été extrêmement difficile. Voici tout de même les 7 artistes que l’on vous conseille de ne surtout pas louper ce week-end.

Indochine – 4 août à 22h

Le groupe tant attendu de ce week-end, c’est bien sûr Indochine. Alors qu’ils étaient les seuls à être annoncés pour le vendredi, les billets pour cette journée ont été sold-out en seulement deux jours. Est-il encore nécessaire de présenter Indochine ? Ce groupe intergénérationnel est réputé pour sa puissance sur scène, magnifiée par le charisme de son leader Nicola Sirkis. Leurs concerts sont de véritables moments de communion avec un public passionné et dévoué. Entre jeux de lumières, décors grandioses et une identité visuelle ultra-travaillée, leur spectacle promet d’être époustouflant. Entre leurs tubes et leurs titres plus récents, Indochine propose une setlist variée qui ravira aussi bien les fans de la première heure comme les curieux.

Juliette Armanet – 5 août à 20h10

Avec son album Brûler le feu sorti en novembre dernier, Juliette Armanet enflamme les scènes. Portée par le titre disco-pop ultra-énergique “Le dernier jour du disco”, l’artiste fait danser le public et promet une belle performance samedi à Ronquières. Mêlant des morceaux entraînants et des ballades envoûtantes, Juliette Armanet emporte la foule et ne laisse personne indifférent.

Adé – 4 août à 19h30

L’ancienne chanteuse de Thérapie Taxi a réussi à s’émanciper avec brio de son célèbre groupe. Elle mène désormais une carrière solo qui a explosé dès son premier single “Tout savoir”. Nous vous parlions d’ailleurs de son premier album Et alors ? en novembre dernier, aux sonorités pop et country. Adé a su conquérir son public, devenant même l’artiste la plus programmée en festival cet été.

Franz Ferdinand – 6 août à 20h20

Le groupe de rock indie au style très “british” est de retour sur scène. Avec ses riffs de guitare accrocheurs et ses lignes de basse groovy, Franz Ferdinand offre une performance mémorable et intense. “Take Me Out”, “Do You Want To”, “No You Girls”, “This Fire” “Evil Eye”… des tubes et une énergie sur scène qui soulèvent littéralement la foule. Que vous soyez un fervent admirateur de longue date ou un simple curieux, vous serez conquis par le rock dynamique et efficace de Franz Ferdinand. Préparez-vous à sauter !

Whispering Sons – 5 août à 16h50

Ce groupe originaire du Limbourg devrait vous surprendre. Avec sa voix grave et intense, la chanteuse Fenne Kuppens nous embarque dans leur musique post-punk, grunge. Particulièrement populaire dans le nord du pays, Whispering Sons a été lauréat du prestigieux concours Humo Rock Rally en 2016. Un groupe à découvrir sur scène ce samedi pour les fans de rock grunge.

Silly Boy Blue – 4 août à 17h30

Dans un tout autre registre, Silly Boy Blue sera sur la scène Bâbord vendredi. Avec son rock planant et empreint de mélancolie, la chanteuse nous transporte avec sa voix douce et puissante à la fois. Après son premier album Breakup Songs sorti en 2021, Silly Boy Blue est revenue ce printemps avec Eternal Lover. Son nouveau titre “Not A Friend” a été inspiré par un ex sans scrupule qui est revenu vers elle alors qu’il était en couple. La chanteuse met les choses au clair en chanson… et on adore.

Elia Rose – 5 août à 13h10

Avec sa musique pop colorée et résolument inspirée des années 80, Elia Rose est une artiste à découvrir en concert. La légende raconte qu’elle est montée sur sa première scène à l’âge de trois ans, alors le partage avec le public, elle connait ça. Cette autrice – composititrice – interprète aime le côté décallé, flirtant avec le kitch sans jamais perdre son charme unique. La Tournaisienne promet une belle performance ce samedi, offrant un spectacle haut en couleurs, alors soyez au rendez-vous !

Shaka Ponk – 6 août à 21h40

Après plusieurs années d’absence, Shaka Ponk est de retour sur scène pour leur ultime tournée. Le groupe rock a sorti le 16 juin dernier son dernier album, se séparant pour des raisons écologiques. “L’écologie a toujours été un sujet important pour Shaka Ponk. Mais, à un moment, il y a un décalage entre notre vie professionnelle et nos aspirations personnelles par rapport à la situation”, confiaient les deux leaders du groupe en octobre 2022. Avec son univers pop rock radical, Shaka Ponk sera pour une dernière fois sur la scène du Ronquières Festival. Et préparez-vous, car ça va déménager !