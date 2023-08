"Trop spécial, trop talentueux": un des acteurs les plus prometteurs d’Hollywood, Angus Cloud, est décédé une semaine après son père

À lire aussi

”C’est le cœur lourd que nous avons dû dire au revoir à un être humain incroyable aujourd’hui, a fait savoir sa famille par communiqué. En tant qu’artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards. La semaine dernière, il a enterré son père et a lutté intensément contre cette perte. Notre seul réconfort est de savoir qu’Angus est maintenant réuni avec son papa, qui était son meilleur ami. Angus parlait ouvertement de son combat contre la maladie mentale, et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne doivent pas lutter seuls en silence. Nous espérons que le monde se souviendra de son humour, de ses rires et de son amour pour les autres.”

Partenaire de Zendaya dans la série Euphoria

La série Euphoria, emmenée par Zendaya, dans laquelle il incarne un dealer de drogue, Fezco “Fez” O’Neill, très représentatif d’une certaine jeunesse désenchantée en proie aux stupéfiants et à la violence sexuelle, l’a fait éclater aux yeux du grand public. Tout le monde lui prédisait une brillante carrière. À commencer par le réalisateur Barry Levinson. “Il n’y avait personne comme Angus, a-t-il déclaré. Il était trop spécial, trop talentueux et bien trop jeune pour nous quitter si tôt. Il a également lutté, comme beaucoup d’entre nous, contre l’addiction et la dépression. J’espère qu’il savait combien de cœurs il avait touchés. Je l’aimais. Je l’aimerai toujours. Qu’il repose en paix et que Dieu bénisse sa famille.”

Sa disparition met en lumière les problèmes de santé mentale à Hollywood

Un hommage partagé par Paula Marshall, sa partenaire d’Euphoria : “Il était gentil, gracieux et tellement unique. On ne pouvait pas le quitter des yeux, que ce soit au cinéma ou sur le plateau. Nous avons tous eu la chance d’être les témoins de son travail. Chaque prise de vue était plus que véridique. Mon cœur saigne.”

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont innombrables. Toutes vont dans le même sens. Hollywood a perdu un de ses talents les plus prometteurs. Et chacun espère que sa disparition mettra en lumière les problèmes de santé mentale, dont on commence seulement à parler dans le sport et qui affectent aussi de nombreuses stars hollywoodiennes, soumises à une pression à laquelle elles n’étaient pas préparées.