Céline Dion et Jean-Jacques Goldman : un concert événement pour rendre hommage à leur album “D’eux “

”D’eux” est l’album francophone le plus vendu au monde et fêtera ses 30 ans en 2025. Mais le Québec, ne tenant plus, a déjà programmé un spectacle hommage en septembre. Celui-ci sera d’ailleurs diffusé sur RTL.