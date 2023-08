Le bon plan du Ronquières Festival

Alors que le groupe croulait sur les offres et pouvait sans problème gagner plus d’argent en jouant devant plus de monde, il a choisi le Ronquières ­Festival. Tout à son honneur. Cette décision récompense aussi les organisateurs de l’événement qui a su grandir, mûrir et se repositionner sans renier son cahier des charges initial. “Le succès du concert de Måneskin, qui a même attiré un public néerlandophone à Ronquières, en 2021, a confirmé notre sentiment qu’on pouvait viser à la fois un public familial et des fans de pop/rock à guitares, explique Gino Innocente, l’un des organisateurs du ­Ronquières Festival. L’année dernière, on s’attendait à faire complet le soir où Orelsan est venu jouer. Mais la grosse surprise est venue de la journée du dimanche. Nous tenions à avoir une programmation plus rock, notamment avec dEUS, tout en sachant que le genre est moins fédérateur pour notre public cible. Et nous avons finalement réussi à faire sold out, preuve que les spectateurs nous font confiance. On se rend compte que nous sommes désormais les seuls en Fédération Wallonie-Bruxelles à nous positionner comme un ­festival mainstream à vocation pop/rock.”

Qualité et convivialité

À côté d’Indochine, de l’incontournable Juliette Armanet, de l'élégant Benjamin Biolay (seul date belge de l'été), des deux étoiles montantes de la scène belge RORI et Pierre de Maere, de la très branchée Zaho de Sagazan ou du rappeur Disiz, l’édition 2023 accueille aussi des groupes qui auraient pu revendiquer leur place à Rock Werchter, voire au Pukkelpop ou au Dour Festival. C’est notamment le cas pour Placebo, Franz Ferdinand, The Subways, The Prodigy, ou encore Shaka Ponk ou l’iconique DJ techno japonais Ken Ishii.

Le Ronquières Festival est doté d’un budget de 4,5 millions d’euros. En 2022, 30.000 euros lui ont été octroyés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ­contre 315.000 euros (soit dix fois moins) pour les Francofolies de Spa, 145.000 euros pour Couleur Café et 110.000 pour Dour Festival. “Pour atteindre l’équilibre, nous devons avoir un taux de remplissage de 90 % (ce qui sera le cas sauf si la météo maussade décourage des détenteurs d'un ticket- NDLR) et des bars qui fonctionnent bien, précise Gino Innocente. Depuis la reprise d’après-Covid, les coûts de production ont augmenté en raison des prix de l’énergie et de la main-d’œuvre plus rare. Les cachets des artistes, eux, ont enregistré une hausse de 70 % par rapport à 2021.” Par rapport à l’année dernière, le prix du ticket “1 jour” est passé à 59 euros (+ 5 euros), mais reste attractif d’autant que l’affiche compte de nombreuses exclusivités (Indochine, Placebo, The Prodigy, Shaka Ponk, Benjamin Biolay). Le site a été redessiné pour permettre une vue optimale tout en permettant d’accueillir 5.000 personnes de plus qu’en 2022 (28.000 comme 23.000).

“Le site du Plan incliné nous permet d’accueillir encore plus de monde mais ce serait un mauvais calcul que de pousser les jauges au maximum. Nous voulons rester un festival familial à taille humaine. On veut garder cette programmation qualitative sans pour autant tomber dans la surenchère. Dans les sondages que nous effectuons auprès de nos spectateurs, la beauté du site, la convivialité et l’accueil sont les premiers arguments cités. C’est notre ADN et nous devons les consolider.”

Si la mobilité (malgré des navettes reliant le site du festival à la gare de Braine-le-Comte) pose un réel problème, Ronquières est aussi l’un des rares festivals où il est pratiquement possible de voir tous les groupes qui jouent. “On n’a jamais compris l’intérêt de mettre en concurrence une pléthore d’artistes qui se produisent simultanément sur des scènes différentes. Nous programmons en alternance entre 9 (le ­vendredi) et 12 (le samedi) artistes sur les deux scènes. Un festival, ce n’est pas un marathon.”

Du 4 au 6/8, Ronquières. www.ronquieresfestival.be