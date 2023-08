Aussi atypique qu'incontournable, comédien, musicien, acrobate, vocal ou non, metteur en scène, marcheur philosophe, amoureux du théâtre et de la rue, Bernard Massuir, au CV long comme un jour sans pain, a tout fait. Ou presque.

Formé à l'école Lassaad, où il enseignera ensuite, présent depuis plus de trente ans dans le paysage théâtral, il a privilégié le geste, jusqu'à cet accident lors des Liaisons dangereuses de Feria Musica (1997) qui l'a cloué au lit pendant des mois suite à une hernie discale. C'est alors qu'il s'est intéressé à la musique, à la voix et qu'une bonne étoile, l'Américaine Mary Clark, l'a appelé. "Nous étions en 1998. Elle savait que je commençais à chanter et m'a booké, sans me demander mon avis, pour un mini festival à New York, au croisement de la 43e rue et la 5e avenue. Ce fut un vif succès. Qui me mènera ensuite à jouer en première partie de Philip Glass entre les deux tours jumelles !"

Cette fois, il ne faudra pas traverser l’Atlantique pour l’écouter mais notre Gaume verdoyante. Bernard Massuir nous donne rendez-vous, dès l’aube, au Festival international des arts de la rue à Chassepierre. L’expérience inattendue s’annonce envoûtante et régénérante pour un instant suspendu, dans un endroit exceptionnel, ce jardin de la Maison du pays, un petit clos au pied de l’église avec vue sur la Semois, le tout au lever du jour. Que demander de plus ? L’histoire, pourtant, a failli ne pas se chanter.

Pourquoi avoir d’abord refusé l’invitation de Charlotte Charles-Heep, la directrice de Chassepierre ?

À Chassepierre, il y a beaucoup de monde, du bruit, or mon nouveau spectacle, Pieces of peace, est très méditatif. Il n'est pas prévu pour la rue. Je me produis plutôt dans des lieux silencieux, dans des cloîtres, les ruines d'une forge, autant d'écrins adaptés au spectacle, cette musique méditative, ce rapport très épuré. Lorsque j'ai dit à Charlotte que le seul moment où je pourrais venir, c'était au lever du soleil, elle m'a pris au mot. Et je me réjouis de ce projet inattendu. Je jouerai donc à 6h du matin pendant les deux jours du festival. La gageure sera d'avoir du public. Qui viendra ? Les fêtards qui terminent leur nuit ? Les yogis purs et durs ? Seront-ils 20 ou 150 ? Je n'en sais rien.

Que représente l’aube pour vous ?

C'est l'éveil. Comme suggéré, d'ailleurs, par la musique de Pieces of peace. Elle allume les sens. Et puis il y a la lumière qui fait du bien à l'être.

Êtes-vous plutôt du soir ou du matin ?

Mon problème est que je suis du soir et du matin. J’aime le matin, en hiver surtout, quand le silence est toujours là et qu’on peut entendre les oiseaux. Ce matin, j’étais debout à six heures. Même pour mon art, je compose souvent le matin, car c’est un moment où on est frais, disponible. La page est blanche. Il faut juste la remplir.

Avez-vous le souvenir d’une aube particulière ?

Je me souviens d'une aube exceptionnelle. J'étais adolescent. J'étais en Suisse et je suis monté sur un sommet à 3 000 mètres et des poussières…. Il faisait un temps radieux et le soleil s'est levé peu à peu. Tous les sommets s'allumaient l'un après l'autre, avec cette incroyable lumière rose qui émergeait derrière la roche. Ping !, le Cervin, Ping !, la Dent Blanche… C'était splendide… Mais les circonstances étaient bien sûr exceptionnelles. Où que je sois, j'ai du plaisir grâce à ce renouveau qui s'annonce, au cycle qui reprend, à cette nouvelle page à écrire. Je pratique le Taï Chi depuis quelques années, pendant une heure chaque matin. C'est le bon moment pour l'énergie vitale. Le yoga, la méditation sont aussi dans la temporalité matinale. Dans la religion catholique, il y a les matines, et dans les temples bouddhistes, au Japon, c'est surtout le matin que les choses se passent. Avec Pieces of peace, on touche également à une forme de spiritualité. Il s'agit certes d'un concert mais il vient caresser l'âme.

Comment est née l’envie de ce nouveau spectacle ?

L’avant-première a eu lieu à Amsterdam le 7 mars 2020 et on sait tous ce qui s’est passé le 13 mars 2020… C’est pendant la marche des philosophes, en Gaume en 2019, que l’idée m’est venue. Je jouais deux morceaux un peu doux et les spectateurs avaient envie de ce moment de calme, car les propositions artistiques sont souvent bruyantes, colorées, très engagées et j’ai l’impression qu’il n’y a plus beaucoup d’autres directions. On est très fort dans la revendication mais je me dis qu’il y a aussi de la place pour une forme de poésie qui appelle le calme. Cela fait partie de mes recherches. Le monde est brutal, bruyant, rapide et il me semblait intéressant de proposer une forme artistique qui apporte une sorte de paix, de bien-être. Je crois ne pas m’être trompé. Tous les retours sont incroyables. Souvent, le mot qui revient est que ça fait du bien.