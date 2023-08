Ronquières: l'image forte, grandiose et féérique que l'on retiendra sans aucun doute de cette édition 2023

Là-haut sur la Colline

Un concert d’Indochine en Belgique, ce n’est pas n’importe quel concert. Ni pour l’assistance, ni pour le groupe. Celui donné en ouverture du Ronquières Festival avait une saveur toute particulière. Pour Indochine, il s’agissait de la dernière des onze dates d’un périple estival lancé en terres anglaises en juin dernier. On ne verra plus le groupe français en live avant la parution de son nouvel album qui n'a pas encore de date de commercialisation. Pour le Ronquières Festival, cette prestation constituait le vrai test grandeur nature pour sa toute nouvelle scène baptisée Colline. Comme toujours, il y a les partisans du "c’était mieux avant". Certes, la circulation n’y est pas des plus fluides et le terrain détrempé par les averses incessantes des jours précédents n'a rien fait pour faciliter la mobilité. Mais nous, on aime cette cuvette naturelle immense, avec vue plongeante sur la scène. D’en haut, on peut admirer le Plan Incliné éclairé, spectacle unique on en conviendra. D’en bas, on contemple cette marée de têtes humaines et de bras qui s'agitent à perte de vue. Pour les plus âgés, tout ça rappelle un peu le clip de Sunday Bloody Sunday de U2 filmé au Red Rocks Amphitheatre, au Colorado, en 1983.

J'ai demandé à la lune

Nicola Sirkis et sa bande n’ont rien bradé pour ces shows en festival. Ecrans géants, imposante structure scénique en U, "carré" spécial récompensant les fans les plus matinaux, light show impressionnant et des musiciens qui ont toujours faim. La setlist n’oublie pas les incontournables (Nos Célébrations, Trois Nuits par Semaine, J’ai demandé à la lune, L’Aventurier) mais va aussi puiser dans des titres emblématiques de leur discographie. Notamment avec Les Tzars et son constat politique toujours d’actualité, Le Baiser et son romantisme exacerbé ou encore le toujours impeccable Punishment Park avec intro à l’harmonica et les guitares étincelantes d’oLi de SaT et Boris Jardel. Indochine cite aussi le Heroes de Bowie (en intro du Baiser) et le Love Will Tear Us Apart de Joy Division (au début de J’ai Demandé à La Lune). Porté et jamais lâché de son histoire par le public belge (contrairement aux Français), Indochine pourrait se contenter d’aligner ses tracks de manière fainéante et/ou mécanique. Mais ce n’est pas le genre de la maison et de son patron. Respect total.

Indochine ©Mathieu Golinvaux

Louise toujours d'Attaque

Respect total aussi pour un autre grand groupe de rock français. Comme Indochine, Louise Attaque affiche une longévité miraculeuse. Comme Indochine, Louise Attaque garde une éthique et une ligne de conduite irréprochables. Louise Attaque savait que cette première journée avait affiché sold-out en un temps record sur seul foi du nom Indochine. On ne lui prédisait pas une tâche facile, à savoir celle de jouer sur la scène Tribord alors que tous les fans d’Indo piaffaient d’impatience là-haut sur la Colline (et sans bouquet d’églantines). Mais Gaëtan Roussel (guitare, voix), Arnaud Samuel (violon) et Robin Feix (basse) ont tout retourné. Avec son timbre vocal caractéristique et son charisme qui n’est pas loin d’évoquer celui du Boss Springsteen quand il s’agit d’aller chercher le dernier spectateur du dernier rang en le tutoyant comme s’il voulait s’en faire une nouveau pote à vie, Gaëtan Roussel fait plus que le job. Il s’amuse, se délecte, donne tout. Incroyable de voir aussi à quel point des chansons comme J’t emmène au vent, Ton Invitation, L’Imposture, Léa ou Les Nuits Parisiennes ont été transmises des parents aux nouvelles générations. Comme Indo, Louise Attaque a fait chanter et vibrer toute l’assistance. Sans exception. Et à raison. Ne faites pas les blasés, aller les (re)voir aux Solidarités le 27 août, ils vont vous dérider et donner des vibes pour la rentrée. Promis, juré.