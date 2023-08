”Une très mauvaise organisation” : des festivaliers du Ronquières mécontents

Alors que ce samedi marque le deuxième jour du Ronquières Festival, certains participants partagent leur mécontentement au niveau de l’organisation de l’évènement. Une festivalière a envoyé un mail à La Libre pour expliquer la situation d’hier soir : “Nous avons pris l’idée de la navette au départ de Nivelles pour le festival de Ronquières. Nous sommes arrivés à la gare de Nivelles à 17h30 et à 19h30 toujours pas de navette… Nous étions plus de 60 à attendre et il y avait juste un car de 30 personnes qui faisait la navette. Nous avons abandonné. Une très mauvaise organisation. Tous les gens présents à la gare de Nivelles étaient très énervés et déplorent l’organisation”.