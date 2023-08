Classissimo s’offre un tour du monde pour ses 17 ans

I Virtuosi, en effet

Le programme qui suivit eut de quoi rendre le sourire à tout le monde : d’abord par l’intelligence du programme, mettant en valeur d’excellents compositeurs (parfois totalement inconnus) ayant, à l’instar de Bartók ou de Kodaly, “traduit” des trésors de musique populaire dans un langage à la fois savant et savoureux, leur conférant ainsi un caractère universel, pourvu que les interprètes disposent de la liberté et de la virtuosité qui rendront à ce patrimoine sa vitalité originale. Sur ce point, les Virtuosi di Waterloo (ça ne s’invente pas) n’ont pas volé leur nom : avec Jean-Frédéric Molard et Red Cjeci au violon, Kela Canka à l’alto, Hans Vandaele au violoncelle et Philipe Cormann à la contrebasse, l’effectif du jour tenait autant de l’ensemble classique que du groupe tzigane, de jazz ou de Pierrot Lunaire, jouant comme un seul homme (ou femme), dans une ambiance de feu. Chaque pièce fut introduite par Jean-Frédéric Molard – précis, concis, amusant – et l’on découvrit ainsi la Prière du Toréador de Joaquin Turina, les Danses grecques de Nikos Skalkottas (admiré par Harry Halbreich, c’est dire), des Chants traditionnels danois (dans la transcription du Danish Quartet, mais en plus fou) ou la Fuga con Pajarillo du Vénézuélien Aldemaro Romero, croisement improbable entre Bach et la musique latino. Public en joie.

Liszt par Risopoulos : double révélation

Et comme il est de tradition, au festival Classissimo, de mettre de jeunes musiciens à l’honneur, la seconde partie du concert s’ouvrit avec Pierre Risopoulos, 23 ans, dans trois Rhapsodies hongroises de Liszt, les 17e, 5e et 18e. Un choix et un ordre audacieux – c’est dans la manière de ce jeune artiste qui vient de réussir un double master en piano et en composition en présentant son propre concerto – dans la mesure où ces trois rhapsodies sont parmi les plus abstraites de la série, vaguement “trouées”, expérimentales. Pierre Risopoulos les a construites comme un cycle à part entière : ouverture tonnante annonçant une déferlante d’octaves, marche funèbre traversée de quelques lumières, finale brillant mais sans issue. L’autre soir, l’outsider fit du détour hongrois un moment fort, révélateur d’un aspect méconnu du génie de Liszt et de sa propre envergure de musicien et d’interprète.

Au Théâtre du Parc, chaque soir jusqu’au 10 août. Infos : www.classissimo.brussels