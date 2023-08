La plupart des têtes d'affiche ont été rassemblées sur la scène Tribord, qui est la seule exploitée "afin d'accueillir le public en toute sécurité et dans les meilleures conditions". S'y produiront: Jeanne Added à 17h; Benjamin Biolay à 19h; Franz Ferdinand à 21h et The Prodigy à 23h. Le concert du groupe de rock Shaka Ponk a en revanche été annulé.

En tout, sept concerts ont été déprogrammés dimanche, quelques heures après que les organisateurs avaient annoncé retarder à 16h l'ouverture du site en raison des conditions météorologiques.