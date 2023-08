Décès de Jamie Reid, “artiste, iconoclaste, anarchiste, punk, hippie, rebelle et romantique”

Né à Londres en 1947, Jamie Reid rencontre Malcolm McLaren, futur manager des Sex Pistols, au Croydon College en 1968. Inspiré par la scène du proto-punk américain, McLaren demande à Reid de concevoir l’identité visuelle des Sex Pistols en 1975.

L’Agit-Prop de Mai 68

Marqué par les affiches Agit-Prop des manifestations étudiantes de Mai 68, Reid opte pour le détournement et l’esthétique Do It Yourself. Pour le deuxième single du groupe (qui sort l’année du jubilé d’Elizabeth II), “God Save the Queen”, il détourne une photo de la Reine par Cecil Beaton. Les yeux et la bouche sont recouverts du titre de la chanson et du nom du groupe avec des lettres découpées à la façon des messages anonymes, le tout collé au centre d’un drapeau Union Jack.

Son lettrage imite le style coupé-collé d’une demande de rançon anonyme, style qu’il a développé avec la publication contre-culturelle Suburban Press, qu’il a créée en 1970 avec Jeremy Brook et Nigel Edwards.

On lui doit la pochette rose et jaune de l’unique album des Pistols, Never Mind the Bollocks. Son affiche pour le single “Anarchy in the UK”, représentant un drapeau britannique déchiré, est une autre image qui a défini l’iconoclasme de l’ère punk.

Il a également créé de nombreux designs alternatifs pour des singles comme la pochette pour le marché français de “Pretty Vacant”, avec des bus indiquant les destinations Nowhere et Boredom. Reid a également travaillé sur l’imagerie du film des Sex Pistols intitulé The Great Rock’n’Roll Swindle (La grande escroquerie du rock’n’roll).

Des idées complexes dans un format simple

L’historien du punk Jon Savage a décrit le style de Reid comme agrégeant “des idées complexes dans un format apparemment simple”. Au contraire d’une grande partie de l’iconographie punk, en noir et blanc, les créations de Jamie Reid étaient colorées, dans des tons vifs et criards – qui ont préfiguré l’esthétique des années 1980 tout en évoquant les sérigraphies du Pop Art.

Ses œuvres sont conservées dans de grandes institutions telles que la Tate Britain ou le Museum of Modern Art de New York. Outre ses célèbres collages, il a également réalisé des centaines de peintures abstraites.

Reid a expliqué sa philosophie en 2015 : “Notre culture est orientée vers l’asservissement – pour que les gens remplissent des fonctions préétablies, en particulier sur le lieu de travail. J’ai toujours essayé d’encourager les gens à y réfléchir et à faire quelque chose pour y remédier”. Sur son site web, il décrivait son travail comme un mélange de “gnosticisme et de dissidence”.

Ces deux dernières décennies, il a collaboré avec Shepard Fairey (connu pour le célèbre portrait “Hope” de Barack Obama) et a soutenu les mouvements Occupy Wall Street et Pussy Riot. En 2017, il a créé une variante de son œuvre God Save the Queen : un portrait de Donald Trump, aux yeux barrés d’une croix gammée et intitulé God Save Us All. “Iconoclaste, anarchiste, punk” jusqu’au bout.