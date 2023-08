Mountain Studios : le repaire de Queen

Queen n’a pas été le seul groupe à occuper les lieux lorsqu’il en était propriétaire. Les plus grands s’y sont succédé, à commencer par David Bowie qui a enregistré pas moins de 8 de ses disques dans ce petit coin de paradis comme seule la Suisse peut en offrir. Et non des moindres ! Jugez plutôt : Heroes (1977), Lodger (1979), Tonight (1984), Never Let Me Down (1987), Black Tie White Noise (1993), The Buddha of Suburbia (1993) et l’impeccable 1. Outside (1995). Les Rolling Stones sont aussi passés par là. C’était en 1976 pour Black and Blue. Car oui, les lieux ont connu une vie avant que Queen ne mette le grappin dessus ! Il y a eu aussi Iggy Pop, AC/DC, Led Zepplin, Sting, Phil Collins, Miles Davies, BB King, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye et même… Michael Jackson !

D’une fusée de détresse à “Smoke On the Water”

Autant dire qu’avec de telles références, les lieux font partie des studios d’enregistrement mythiques. C’est d’autant plus vrai que l’histoire de Mountains Studio est gravée dans celle du rock du XXe siècle. Une histoire qui commence le 4 décembre 1971. La veille, Deep Purple vient de poser ses valises à Montreux. Objectif : enregistrer son prochain album dans le casino de la ville grâce au studio mobile des Stones. Hélas, le groupe, au lieu de brancher ses guitares, voit les lieux partir en fumée le 4 décembre après un concert de Frank Zappa un peu trop apprécié par un spectateur qui tire une fusée de détresse dans le plafond. Et oui, vous l’avez compris, “Smoke On The Water”, le tube de Deep Purple, raconte cette histoire : “Nous sommes tous arrivés à Montreux/sur les rives du lac Léman/pour enregistrer un disque avec un [studio] mobile/nous n’avions pas beaucoup de temps. /Frank Zappa et les Mothers/occupaient le meilleur endroit possible/mais un imbécile avec un pistolet de détresse/a réduit l’endroit en cendres/Fumée sur l’eau, feu dans le ciel”.

Après l’incendie de 1971, le casino a été reconstruit avec un studio dans ses murs. Il a ouvert ses portes en juillet 1975, avec aux manettes David Richards qui deviendra le producteur de Queen quand le groupe rachète le tout. Il rachètera à son tour l’infrastructure en 1993 lorsque Queen s’en sépare. En 2001, quand le casino est acheté par un grand groupe français, David Richards est contraint de déménager à quelques kilomètres de là, à Attalens, dans le canton de Fribourg, où le studio existe toujours malgré le décès du producteur en 2013.

Une visite chargée en émotion

Le glorieux passé des lieux n’a cependant pas quitté la Riviera vaudoise. Aujourd’hui, le casino de Montreux abrite LE musée Queen (Queen : The Studio Experience), à l’endroit même où tous les artistes cités ci-dessus ont enregistré. L’endroit est tout petit mais c’est une expérience qu’on vous recommande vivement. D’abord parce que l’accès est gratuit ! Ensuite parce que l’expédition vaut le détour. Accéder au saint des saints est déjà une expérience en soi. À vous de trouver l’entrée dérobée qui vous permet de pénétrer dans le casino comme si vous alliez jouer. Quelques panneaux discrets vous guident jusqu’à une lourde tenture tendue le long d’un mur. Il suffit de l’écarter pour se retrouver dans Mountain Studios. S’y trouvent rassemblés une partie des archives du groupe, des costumes de scène, quelques instruments, des paroles manuscrites, des effets personnels du groupe. Rien de tape à l’œil mais l’endroit est chargé d’émotion.

Et que dire lorsqu’on pénètre dans la “control room”, c’est-à-dire la partie du studio qui abritait la table de mixage et l’enregistreur à bande des débuts ? Même si la première est factice, tout a gardé son cachet de l’époque. On se met à imaginer David Bowie et Queen enregistrer “Under Pressure”, par exemple. Il y aurait même plusieurs inédits issus de ces sessions qui dormiraient dans les tiroirs de la maison de disques de Queen ou chez les héritiers du Thin White Duke. Un must à découvrir pour tous les fans de Queen et de rock en général.