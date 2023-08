Camille Bertault ressuscite Serge Gainsbourg en Gaume

Présente sur Hier et demain, album d’hommage à Michel Legrand, et sur Cinematic, du bassiste Kyle Eastwood, avec “Les moulins de mon cœur”, Legrand également, Camille Bertault a publié, en mars dernier, un cinquième album, Bonjour mon amour, déclaration enflammée à la chanson jazz sous toutes ses formes.

Chanter a toujours été son truc, comme on dit : “J’ai toujours chanté comme je parlais, c’est quelque chose de naturel pour moi”. En père pianiste de jazz, même amateur, ça aide : “On a toujours entendu de la musique à la maison”, se souvient-elle. C’est d’abord au piano qu’elle se met, dès l’âge de trois ans. “Je jouais des petits morceaux pour enfants, comme Ma mère l’Oye, une pièce à quatre mains de Maurice Ravel, que j’interprétais avec mon père. Ce n’était pas facile."

Cherchez l’erreur

Pas simple non plus, le passage de Camille Bertault au Conservatoire, de huit jusqu’à dix-huit ans, pour y étudier le piano classique. “Le fait de me trouver dans cette atmosphère rigide ne me convenait pas. On n’avait pas droit à l’erreur. Avec mon père, l’improvisation était un passe-temps, et c’est le rapport à l’erreur qui m’a ouverte à l’impro. J’ai découvert que, dans le jazz, se tromper peut être une porte ouvrant sur autre chose”.

Désorientée, la Parisienne ne savait plus où se situer dans la musique. Après un détour par le théâtre pour enfants, elle revient à la musique, oui, mais alors en réunissant tout ce qu’elle aime : le jazz et la chanson. En 2015, Camille Bertault se fait remarquer grâce à une vidéo sur YouTube, où elle reprend en chantant le solo de saxophone de John Coltrane sur “Giant Steps”.

Ce fut, pour elle aussi, un pas de géant, qui lui valut d’être repérée par le public et les professionnels de la profession. Huit ans plus tard, la chanteuse s’étonne qu’on s’en souvienne encore et relativise : “Transcrire et reproduire des solos de maîtres fait partie de l’apprentissage de tout musicien de jazz. D’accord, ce sont des instrumentistes dans la plupart des cas. Moi, j’ai chanté le solo de Coltrane, ce qui n’était pas courant. J’ai appris ‘Giant Steps’ par cœur et fais une vidéo juste pour montrer aux copains”. Sept cent mille vues plus loin…

Un perroquet ? Non mais !

”On a pu croire, à l’époque, que je n’étais qu’un perroquet, mais j’ai écrit des textes dessus. Le reste, en fait, ce n’est qu’un échauffement, comme faire des gammes”. Par le passé, plusieurs formations vocales, comme les Singers Unlimited ou Manhattan Transfer, ont repris des grands classiques et chanté les solos des instrumentistes originaux. En France, il y eut les formidables Double Six de Mimi Perrin, où l’on retrouve Michel Legrand et sa sœur Christiane. Si Camille Bertault les a entendus étant jeune, elle n’y a “pas trop pensé” en interprétant “Giant Steps”.

Avec son père Paul Bertault, elle eut l’occasion d’écouter nombre de chanteurs et de chanteuses de jazz : “C’est la musique dans laquelle j’ai baigné le plus, avec celle du Brésil”, confie-t-elle. Au rang des grandes voix qui ont marqué la chanteuse, on compte Anita O’Day, Carmen McRae, Ella Fitzgerald, Betty Carter, mais aussi les Brésiliens Djavan, Chico Buarque, Elis Regina et Nana Caymmi, fille du compositeur Dorival Caymmi. Andy Bey, Bobby McFerrin, Eddie Jefferson également.

Parmi ses influences, Camille Bertault cite encore Björk ou Brigitte Fontaine et “sa personnalité, surtout en début de carrière”. “Mais la voix qui m’a donné envie de chanter, c’est Fiona Apple. Elle joue du piano, elle écrit et compose, et je me suis dit ‘C’est ça que je veux faire’. D’accord, ce n’est pas du jazz… Du jazz, pas du jazz, ces questions m’horripilent, ça me fatigue. Je me suis identifiée à quelqu’un d’inclassable”.

Ne pas faire les choses à demi

La Parisienne a aussi vu tous les films de Jacques Demy, sur des musiques de… Michel Legrand, les comédies musicales avec Marilyn Monroe comme Certains l’aiment chaud : “Tout ça fait énormément partie de ma vie”, admet-elle. C’est comme ça qu’un soir de mai 2023, on se retrouve à chanter Serge Gainsbourg sur la Grand-Place de Bruxelles, avec le Brussels Jazz Orchestra : “J’ai adoré cet endroit, l’ambiance. Voir ces jeunes danser sur du Gainsbourg, c’était dingue !”.

L’aventure avec le BJO date d’il y a quatre ans maintenant, à l’invitation du big band belge qui a des velléités de se faire connaître du public français. “Cela m’a plu de chanter Gainsbourg en tant que femme”, dit-elle. Sur une très large liste de chansons de Gaingain fournie par l’orchestre, Camille Bertault s’est focalisée sur celles qu’elle avait envie d’interpréter. Pour l’album, elle en a choisi “dix dans la première période surtout, celle où il était le plus jazz” Et elle s’est aussi bien gardée de les féminiser : “La Poinçonneuse des Lilas”, ça ne le fait pas plus que ça.

Défense et illustration de la chanson jazz

Camille Bertault a fait de l’écriture l’un de ses chevaux de bataille. En français dans le texte, toujours, car “on n’écrit bien que dans une langue avec laquelle on a vécu émotionnellement”. “L’écriture m’aide à m’imposer, même si ce n’est pas forcément conscient”, avoue-t-elle. “Actuellement, il est tellement compliqué de faire comprendre aux gens que la chanson et le jazz ne sont pas un truc ringard… Il faut que le texte et la musique soient au même niveau, c’est fondamental, et le projet Gainsbourg est complètement en harmonie avec ce que je défends”.

Se retrouver entre un grand orchestre chevronné et un public avec ses exigences n’est pas toujours des plus confortable. “Réaliser un tel projet devant un orchestre composé de gens qui se connaissent depuis des années est bien sûr un peu intimidant au départ. Mais je ne me sens pas chanteuse comme on l’entend habituellement. Compte tenu de mes dix ans de conservatoire, je n’ai aucun complexe à avoir”.

Bande de machos

Sur scène, au sein du Brussels Jazz Orchestra, Camille Bertault et Nathalie Loriers, pianiste et arrangeuse, sont les seules femmes. Être une femme dans un milieu d’hommes ne l’impressionne pas plus que ça, même si “le jazz est un milieu extrêmement macho, et pas seulement chez les musiciens”. Sachant pertinemment bien comment les chanteuses sont vues et regardées, elle esquive : “Sur scène, j’oublie tout de suite que je suis une femme entourée d’hommes. Nous sommes tous musiciens, avec notre parcours, et on joue ensemble. C’est la meilleure posture à avoir”.

Au final, seule la vérité de la chanteuse importe. “Que l’on soit triste ou heureux, la voix en sera marquée. Le chant est le reflet de l’âme, et on est là pour exprimer quelque chose de vrai, et pas nécessairement de beau. De toute façon, le vrai est beau”. Cette vérité transparaîtra nécessairement dans l’album intitulé Songs for my daughter, qui paraîtra l’an prochain sur Sunnyside Records. Enregistrée par Paul et Camille Bertault, piano et voix, cette collection de classiques n’était pas destinée à être publiée, et puis voilà…

Brussels Jazz Orchestra et Camille Bertault, hymne à Serge Gainsbourg, le vendredi 11 août au Centre culturel de Rossignol/Tintigny.

CINQ COUPS DE COEUR

Manu Hermia

Sa carte blanche, le saxophoniste et flûtiste liégeois la décline en trois concerts : Freetet le vendredi, Orchestra Nazionale della Luna le samedi, duo avec Christine Ott, joueuse d’ondes Martenot, le dimanche… à l’église du village. Sans compter le duo avec le percussionniste Simon Leleux, le samedi à 11h en off, à Bleid.

Chris Joris

Percussionniste savant, ouvert et expressif, Chris Joris met ses tambours en résonance avec les cordes de Cécile Broché (violon) et de Sigrid Vandenbogaerde (violoncelle). (dimanche 13 août à 15 heures).

Elise Einarsdotter

Régulière du Gaume Jazz, y faisant à chaque fois un tabac, la pianiste suédoise Elise Einarsdotter reforme son Ensemble à succès, qui comprend notamment la formidable chanteuse et violoniste Lena Willemark, ainsi que le saxophoniste Jonas Knutsson (samedi 12 août)

Philip Catherine

Ben lui, c’est la tête d’affiche quoi. Et quand Philip Catherine mêle sa guitare lyrique au piano de Nicola Andrioli, à la basse de Bart De Nolf et à la batterie d’Angelo Moustapha, c’est généralement du tonnerre. (dimanche 13 août).

Hélène Duret

Française, la clarinettiste a monté son groupe Synestet en Belgique où elle réside, formidable quintette à cheval entre jazz et musique contemporaine, féru d’improvisation. Hélène Duret sera également en clarinette solo, dans le très beau lieu de Montauban à Buzenol, le dimanche 13 août à 11h.