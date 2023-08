Benny B fête les 50 ans du hip-hop: “J’étais le premier millionnaire du rap français”

Retour le 11 août 1973, au rez-de-chaussée d’un immeuble HLM situé 1520 Sedgwick Avenue, dans les ghettos du Bronx new-yorkais. Un DJ d’origine jamaïcaine, Clive Campbell, alias DJ Kool Herc. En faisant tourner le même disque sur deux platines, il innove en isolant les séquences de rythmes et percussions et en les faisant durer dans les enceintes. Ce sont les prémices du “breakbeat”, composante essentielle de la musique hip-hop.

Le mouvement musical était donc lancé – avec Grand Master Flash, Run DMC, LL Cool J, Rapper’s Delight, The Notorious B.I.G – alors que personne n’y croyait à la base. “Je me souviendrai toujours de mes premières interviews où les journalistes pensaient que c’était un phénomène de mode et je leur répondais que c’était plutôt le début d’un nouveau style musical qui allait tout fracasser comme le rock à l’époque, nous confie Benny B, le rappeur belge et auteur notamment des tubes Mais vous êtes fou ?, Qu’est-ce qu’on fait maintenant, pionnier du genre hip-hop en Belgique avec ses camarades Dj Daddy K et le breakdancer Perfect. Et mes prédictions étaient bonnes vu qu’on fête les 50 ans aujourd’hui aux USA. Plutôt 40 ans en Europe et pour Benny B (le groupe fête ses 32 ans, mais Abdel Hamid Gharbaoui de son vrai nom était déjà dans le game depuis quelques années, NdlR.). Je serai même mis à l’honneur lors d’un gros événement, en novembre à Dakar, qui récompense tous les pionniers du genre : IAM pour la France, Big Daddy Kane pour les USA, et moi pour la Belgique. Fou !”

Le hip-hop est carrément devenu, à certains moments, une influence mondiale, voire un mouvement social.

”Pour toute une génération, le hip-hop a été un démarrage, le déclic et le lancement de la culture et des dérivés que l’on connaît comme le rap. Même si, aujourd’hui, la nouvelle génération n’en parle pas ou ne se sent pas vraiment concernée par le hip-hop. Car le rap s’est totalement isolé du reste. La culture hip-hop rassemblant cinq disciplines à la base : le breakdance, le graffiti, le deejaying, le beatbox et le rap. Aujourd’hui, elles se sont séparées et isolées. Chacune fait ses battles de son côté. Il n’y a plus vraiment une notion de hip-hop de nos jours, plutôt de disciplines à part. La jeunesse d’aujourd’hui, ce sont plus des rappeurs que des enfants du hip-hop.”

Et certains, pour ne citer que Jay Z, ont même fait fortune dans le milieu….

”À l’époque, on ne parlait pas de chiffres car cela n’était pas la tendance, comparé aux chiffres du streaming ou de l’argent aujourd’hui. Je ne m’en étais pas rendu compte mais, dans l’histoire du hip-hop francophone, je suis le premier millionnaire du rap français. Je suis le premier artiste à avoir touché des millions avec le rap. C’est un truc de dingue ! Comme j’étais le premier à passer sur les grandes ondes et à être commercialisé en France, j’étais forcément le premier à avoir touché des millions dans le milieu. Mais je n’ai plus rien aujourd’hui ! (sourire) Je les ai bien dépensés. Aucun regret, je suis riche d’expérience, de maturité et de travail aujourd’hui. Je n’arrête pas de bosser comme un malade et rien ne me manque. Depuis 2018 avec les tournées Stars 80 et Born in 90’s et en solo maintenant, je tourne partout et tout le temps. Mes idoles du hip-hop des années 80 ont forgé le Benny B, le rappeur que je suis devenu. Mon rap est différent de celui qui est arrivé dans les années 90.”

Ce hip-hop serait-il une victoire des quartiers ?

”Ce n’est en rien une victoire selon moi car, justement, ce style qui désignait seulement les quartiers défavorisés avec des minorités maghrébine et africaine, il appartient à tout le monde aujourd’hui. Aussi bien aux blonds yeux bleus qu’aux Afros. Eminem l’a prouvé aux USA, les femmes – de Monie love à Diams en passant par Lil Kim et Mc Lyte – aussi. Tous ces acteurs ont, par contre, contribué à faire connaître le courant hip-hop. Une grande rivière divisée en petits ruisseaux. Car aujourd’hui, il existe plein de terminaisons du hip-hop comme le rap actuel qui permet à des artistes d’en vivre. C’est donc peut-être ça la victoire.”

Un style engagé depuis ses débuts finalement.

”Oui, il y avait différentes couleurs du hip-hop. Moi, je viens du hip-hop dansant. À la base, c’était quoi ? Un DJ qui avait deux platines et pouvait jouer un sample d’une platine à l’autre. Et cette musique servait à faire danser les breakers. Puis les MC’s ont posé leur voix dessus. Mais, à la base, la danse était souvent associée au hip-hop et au rap. Je viens de cette culture-là. Ensuite, le rap plus engagé avec des groupes comme Public Enemy est arrivé. Avec de moins en moins de dj’s derrière les MC’s/rappeurs. C’est là qu’il a donc commencé à s’isoler. Quant à aujourd’hui, on est dans un mélange entre rap engagé et des artistes comme Gims ou Soprano qui sont plus dans la pop et le rap dansant/chantant.”

Jusqu’à devenir, aujourd’hui, une discipline olympique !

”Oui, enfin pour le breakdance. Pas l’ensemble du hip-hop. Comme quoi le break a fait son chemin à part entière et qu’on ne retrouve que cette discipline du hip-hop aux prochains Jeux. Mais c’est une très bonne chose, même si c’est décrié par les puristes qui y voient un détournement de cet art. Moi, je trouve que cela va permettre d’ouvrir des horizons incroyables pour la nouvelle génération et d’aboutir à leur rêve.”