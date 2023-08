”C’est une chanson qui me dégoûte profondément” : Juliette Armanet démolit une célèbre chanson de Michel Sardou

Invitée sur Tipik, l’artiste a été interrogée sur ses (dé) goûts musicaux. Plus exactement, elle a été invitée à donner le nom de trois morceaux qui lui font prendre la porte lors d’une soirée. Dans sa réponse, Juliette Armanet épargne deux victimes mais dézingue Sardou. “Les Lacs du Connemara, trois fois !”, lâche-t-elle au micro de nos confrères. “C’est vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. Ce côté scout, le truc très sectaire, la musique est immonde. C’est de droite. Rien ne va !”. Un avis tranché et assumé. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas.

