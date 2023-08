”Nous ne sortirons rien que des produits classés dans le Top10" : Motown, l’usine à hits où ont débuté Diana Ross, Stevie Wonder, Michael Jackson...

Berry Gordy Jr fonde Tamla Records en 1959, qui intègre la plus ambitieuse Motown Records l’année suivante. Le nom est la contraction de Motor Town, surnom de Detroit, alors capitale mondiale des voitures. Gordy, ancien ouvrier des usines Ford, en transpose le modèle à sa firme de disques : produire des hits à la chaîne, soit un par semaine, afin d’occuper le sommet des charts.

Vendre la soul à l’Amérique blanche

Berry Gordy veut sortir la musique soul du ghetto africain-américain et la vendre à l’Amérique blanche (au contraire du label concurrent Stax, fondé en 1958, plus puriste). Il va façonner “le son de la jeunesse américaine” suivant le slogan sur les pochettes de ses disques (The Sound of Young America).

Un rêve affiché d’intégration raciale sur fond de rêve américain, plus matérialiste. Gordy, sûr de son fait, baptise son studio Hitsville – soit la Cité des hits. Sa recette repose sur le Kiss Principle, acronyme hérité de l’armée : Keep it stupid simple (Sois super simple).

Le Motown Sound consiste en des chansons aux structures simples mais aux mélodies sophistiquées, avec un schéma de batterie à quatre temps, l’utilisation de cuivres et de cordes et un mixage qui dope les hautes fréquences, idéales pour la diffusion en AM sur les radios.

Hitsville tourne à plein régime. Les studios sont actifs 22 heures par jour. Les artistes alternent tournées et enregistrements. Berry Gordy organise des réunions de contrôle de la qualité tous les vendredis matin. Chaque nouvelle sortie vise le Top 5 de la semaine.

Une redoutable équipe de compositeurs

Une redoutable équipe de compositeurs, arrangeurs, paroliers et producteurs pond des hits sur mesure pour les artistes maison : The Supremes avec Florence Ballard, Mary Wilson et Diana Ross (treize n°1 jusqu’en 1969), Marvin Gaye, Martha & The Vandellas, The Temptations, The Miracles avec Smokey Robinson, Mary Wells, les Four Tops, Gladys Knight & The Pips, The Isley Brothers, sans oublier l’ancien batteur Marvin Gaye ou Stevie Wonder, prodige découvert à 16 ans sur scène, avec “Fingertips”, premier single live à être numéro 1 au Billboard.

Les chansons sont écrites par Gordy lui-même, mais aussi par Smokey Robinson, du trio Holland-Dozier-Holland (Lamont Dozier et les frères Brian et Eddie Holland, paroliers des Supremes), Deke Richards (qui produira les premiers hits des Jackson Five), Norman Whitfield (contributeur des Temptations) et Barrett Strong (auteur et interprète du premier hit Motown, “Money (That’s What I Want)”), du couple Nickolas Ashford et Valerie Simpson.

Le studio a son groupe attitré, les Funk Brothers, emmené par Joe Hunter et où œuvre “Wah-wah” Watson, l’inventeur de la pédale wah-wah au son caractéristique. De 1959 à 1972, les Funk Brothers enregistrent la majeure partie des disques de la firme. Selon le documentaire de Paul Justman Standing in the shadows of Motown (Motown : la véritable histoire, 2002), qui leur rend hommage, “les Funk Brothers ont joué sur plus de hits n°1 que les Beatles, Elvis, les Rolling Stones et les Beach Boys réunis”.

La fin d’une époque

A la fin des années 1960, la légende est écrite sur les disques d’or et de platine : la Motown a placé 110 hits dans le top 10 et 79 disques dans le Billboard 100. Mais telle la roue de la fortune, la platine tourne… Le trio Holland-Dozier-Holland quitte le label en 1967. En 1971, Marvin Gaye sort – contre l’avis de Berry Gordy – l’album-concept What’s Going On. Ouvertement politique, il évoque la lutte pour les droits civiques, la guerre du Viêt Nam, l’écologie, déjà…

Ce chef d’oeuvre absolu de la soul clôt une époque et constate l’échec de l’utopie d’intégration raciale. Les Jacksons prennent leur destin en main, ainsi que Diana Ross et Stevie Wonder. La rapacité de Gordy a eu raison de leur fidélité. Le transfert des activités à Los Angeles en 1972 devance d’un an le premier choc pétrolier. Detroit perd simultanément ses usines à moteurs et à disques.