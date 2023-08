"Lucia di Lammermoor”, entre mer d’Ecosse et arène d’Italie

Transposé au XIXe

Avec une telle jauge à remplir quatre ou cinq fois, la programmation reste, sans surprise, assez classique : cette année, après Carmen et La Traviata, le Sferisterio propose une Lucia di Lammermoor mise en scène par Jean-Louis Grinda. L’ancien directeur de l’ORW (qui sera d’ailleurs de retour à Liège en septembre pour monter Idomeneo de Mozart) connaît bien le chef-d’œuvre de Donizetti pour l’avoir déjà monté à Tokyo, Valencia et Monte-Carlo : il reprend ici la même conception globale, mais en utilisant presque exclusivement la vidéo pour les décors. Chaque scène a sa couleur propre, avec des projections parfois un peu trop convenues (la fontaine, la tour de Wolferag) et d’autres plus inspirées (la grande salle du château, avec ses marqueteries aux couleurs chaudes). L’action est transposée au début du XIXe, avec de beaux costumes quasi-victoriens de Jorge Jara : dommage que les lumières forcément rudimentaires (pas de cintres dans le Sferisterio, juste des éclairages latéraux) réussissent mieux à dessiner des jeux d’ombres sur le mur de fond qu’à souligner les détails des drapés. Des décors de Rudy Sabounghi ne restent que quelques éléments sporadiques : une table, un fauteuil, quatre rangées de hallebardes qui délimitent l’espace comme des grilles, quelques pierres tombales à l’abandon, un brasero. Et la mer d’Ecosse, dont la présence récurrente rythme la soirée, bruitages et vagues en vidéo définissant les changements de scènes.

Loin d’être une simple victime – ou une simple folle – Lucia est d’abord campée comme une figure volontaire et libre, habillée comme un garçon manqué et revendiquant sa liberté d’aimer Edgardo. Il faudra toute la capacité manipulatrice de son frère Enrico pour semer le trouble et le doute dans son cœur, l’opéra de Donizetti se révélant alors une fois encore comme l’illustration parfaite de ce qu’on n’appelait pas encore à l’époque patriarcat et masculinité toxique.

Même si elle n’a pas une voix d’une puissance exceptionnelle, la soprano espagnole Ruth Iniesta convainc par la richesse de ses nuances et la qualité de ses coloratures : hallebarde à la main, elle signe une scène de la folie intense mais jamais ridicule. Le ténor russe Dmitry Korchak est un Edgardo séduisant et attachant, nonobstant quelques signes de fatigue en fin de soirée, tandis que le baryton italien Davide Luciano est un formidable Enrico qui allie clarté et force. À la tête d’un orchestre et de chœurs locaux de la région des Marches, Jordi Bernácer livre une direction raffinée mais qu’on aimerait parfois capable de plus de paroxysme, et on se réjouit de retrouver dans la fosse l’omniprésent Sascha Reckert, sans pareil pour donner au final une ambiance de mystère avec son harmonica de verre.

En 2024, le festival célébrera le centenaire de la mort de Puccini avec La Bohème, La fanciulla del West et Turandot.