Pour l’Adélaïde de Rossini, une nouvelle occasion gâchée

Inspiré d’un fait historique du haut Moyen-Age, l’ouvrage évoque les tourments politico-amoureux d’Adelaide, veuve de Lotario (roi d’Italie) et future Sainte Adélaïde. Convoitée par Adelberto, fils de Berengario qui veut reprendre son trône, elle préfère confier son destin à Ottone, empereur d’Allemagne, qui tombe amoureux d’elle et qu’elle aimera aussi.

Olga Peretyatko (Adelaide), Varduhy Abrahamyan (Ottone), Paola Leoci (Eurice) et Valery Makarov (Iroldo) dans l'"Adelaide di Borgogna" de Rossini, au Festival de Pesaro en août 2023. ©Festival de Pesaro

Un nouvel échec

Écrit dans un style convenu et tout entier au premier degré, le livret de Giovanni Schmidt n’est, certes, pas des plus passionnants, mais il n’est pas le seul à l’époque. Et c’est le défi d’un festival comme celui de Pesaro, tout entier dédié à la mise en valeur d’un seul compositeur, de pouvoir donner une pertinence contemporaine même à des ouvrages moins “faciles” comme celui-ci. Pier’Alli n’ayant pas convaincu en jouant la carte du premier degré lors de la première production de 2011, le festival a cette fois confié le travail à Arnaud Bernard, que l’ORW avait accueilli en avril dernier pour Adriana Lecouvreur : mais c’est hélas un nouvel échec.

Invoquant pêle-mêle, dans une note d’intention assez superficielle, la fameuse “distanciation brechtienne” et la volonté de rompre le non moins fameux “quatrième mur”, le Français n’a rien trouvé d’autre, pour raconter le tragique destin de la reine sainte, que de… ne pas le raconter. Et de conter, plutôt, les coulisses, dessous, intrigues et travers d’une production théâtrale dont les protagonistes ne portent leurs costumes d’époque qu’à moitié : déboires amoureux du ténor pris par la soprano en train de lutiner une jeune régisseuse, caprices de la contralto qui refuse de porter la cuirasse dessinée pour elle, indifférence crasse des solistes et machinistes qui consultent leur téléphone plutôt que d’écouter chanter la prima donna, figurants en retard, metteur en scène énervé et assistant infatigable…

Pourquoi exhumer une tragédie rare si c’est pour n’en faire que prétexte à dérision ?

Cette mise en abyme, certes exécutée avec une cohérence parfaite et un réel métier, laisse non seulement un pénible sentiment de lassitude (c’est du mille fois déjà vu), mais aussi un agacement qui confine à la colère. Pourquoi exhumer une tragédie rare si c’est pour n’en faire que prétexte à dérision ? Pourquoi confier un opéra à un metteur en scène qui, dès le début, fait entendre qu’il ne croit pas un instant en l’œuvre ? Comment rendre émouvants des personnages qu’on contraint à l’histrionisme (sans doute pour rendre plus comique encore le hiatus entre leur expressivité naïve et le cynisme de leur traitement contemporain) et qui sont constamment ignorés ou moqués par le reste du plateau ?

Valery Makarov (Iroldo) et Olga Peretyatko (Adelaide) dans l'"Adelaide di Borgogna" de Rossini, au Festival de Pesaro en août 2023. ©Festival de Pesaro

Une distribution quasi idéale

On peste d’autant plus que Pesaro a réuni une distribution quasiment idéale de chanteurs de premier plan qui, tous, se donnent corps et âme, malgré ces conditions schizophréniques. Varduhi Abrahamyan prête à Ottone un grave ensorcelant et une véritable noblesse, tandis qu’Olga Peretyatko arrive presque à bouleverser avec son Adelaide : ronde et pleine, la voix de la soprano russe révélée ici même au Festival s’est étoffée, mais sans perdre son agilité et son homogénéité. Riccardo Fassi est un impeccable Berengario, tandis que René Barbera, après s’être un peu cherché au premier acte, enthousiasme la salle avec Grida o natura, son grand air du deuxième.

Excellente, aussi, la direction musicale de Francesco Lanzillotta, récemment apprécié à la Monnaie dans le projet Bastarda ! : à la tête de l’Orchestre symphonique national de la RAI, le chef italien confère à la soirée une élégance et une intensité venant démentir autant que faire se peut la trivialité bouffonne du propos scénique.

Olga Peretyatko est l'"Adelaide di Borgogna" de Rossini, au Festival de Pesaro en août 2023. ©Festival de Pesaro