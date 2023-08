Avec Eduardo e Cristina, Pesaro boucle son intégrale

Mauvaise réputation

C’est apparemment à Stendhal que Eduardo e Cristina doit sa mauvaise réputation. Grand admirateur de Rossini, le grand écrivain français arpenta l’Italie pour entendre ses œuvres et lui consacra, dans la foulée, une substantielle Vie de Rossini. Plus qu’une biographie en bonne et due forme, c’était un livre de passionné, plus d’une fois romancé et colportant certaines anecdotes sans les avoir vérifiées.

Comme celle d’un Rossini roulant dans la farine l’imprudent impresario vénitien qui lui avait commandé cet opéra en lui demandant de mettre la plus belle musique sur un ancien livret : Rossini, explique Stendhal, réutilisa à son tour la musique de deux opéras qu’il venait de créer à Naples, supercherie découverte par un marchand napolitain de passage dans la Sérénissime.

On a beau savoir Rossini coutumier de l’autoimprestito (auto-emprunt), cette façon de le présenter comme paresseux ou cynique valut à Eduardo e Cristina la qualification un peu méprisante de centone (collage) : malgré son succès à l’époque et un nombre significatif de reprises, l’œuvre disparut près de deux siècles. Seul l’autre festival Rossini, celui de Bad Wildbad en Allemagne, l’avait proposé (et enregistré) en 1997 et 2017.

Morceaux d’œuvres antérieures

L’édition critique réalisée en amont du spectacle de Pesaro par la Fondation Rossini confirme – nul n’en doutait – qu’il y a bien eu réutilisation de morceaux d’œuvres antérieures, mais pas plus que dans Adina, Elisabetta, Regina d’Inghilterra, Le Comte Ory ou Le siège de Corinthe.

Et que, si l’on accepte de laisser de côté l’image romantique du créateur ne trouvant l’inspiration que dans une imprévisible grâce céleste, on peut aussi saluer le métier de Rossini. Il fut capable de réutiliser et réagencer des mélodies, suites d’accords ou bribes d’ensembles, de les adapter à un autre texte – le tout sans même prendre le temps de tout recoucher sur papier, car il dut vraiment travailler dans la hâte. Il réussit, aussi, à l’arrivée, un opéra cohérent, où chaque soliste a l’occasion de briller et où le spectateur trouve toute la tension qu’il est en droit d’en attendre, en ce compris l’haletant final du premier acte.

Chef passionné

D’autant que, cette fois encore, Pesaro a confié l’ouvrage à un chef passionné (Jader Bignamini) qui le dirige avec autant de soin et d’enthousiasme que s’il s’agissait d’un chef d’œuvre reconnu, et à un plateau vocal idéal.

Au générique, on trouve Anastasia Bartoli, aigu éclatant, grave puissant et virtuosité confondante en Cristina, Daniela Barcellona, toujours impressionnante scéniquement et vocalement en Eduardo même si la voix a perdu un peu de son éclat ou encore Enea Scala, saisissant avec jubilation un trop rare rôle noir de ténor colérique et (presque) inflexible. Celui de Carlo, Roi de Suède, qui veut exécuter sa fille Cristina et son général en chef Eduardo quand il apprend, alors qu’il voulait marier la Princesse à un souverain écossais, qu’ils sont déjà mariés et parents d’un petit garçon.

On exulte, d’autant que Stefano Poda prouve d’éclatante façon qu’on peut même rendre passionnant un opera seria basé sur un livret banal. L’Italien qui, comme à son habitude, signe mise en scène, décors, costumes, chorégraphies et lumières, réussit à donner de la substance à chaque personnage dans un visuel atypique qui explore toutes les teintes du blanc. Ce dernier est composé de cubes de verre aux arêtes d’aluminium, corps plastinés, choristes façon Voldemort et danseurs en zombies élégants.

Pesaro, Vitrifrigo Arena, les 17 et 20 août : www.rossinioperafestival.it. En 2024, le festival annonce deux nouvelles productions (Bianca e Falliero mis en scène par Jean-Louis Grinda et Ermione) ainsi que des reprises du Barbier de Séville (Pizzi, 2018) et L’Equivoco stravagante (Caurier et Leiser, 2019).