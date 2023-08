”Elle a posé ses conditions”: Vianney raconte les coulisses de sa collaboration avec Zazie

Auteur, compositeur, interprète et parolier, Vianney vient d’annoncer la sortie de “Comment on fait”, un nouveau morceau en collaboration avec Zazie. Les deux artistes se connaissent bien. Tous les deux membres de la troupe des Enfoirés, ils ont également partagé les sièges de l’émission The Voice.

Zazie a accepté de collaborer mais, exigeante et perfectionniste, elle a posé ses conditions. Des conditions que Vianney a dévoilées. “Si jamais on ne pond rien de bien (ça arrive) ou si moi, comme toi, pense que c’est un peu bof, un peu pas terrible, un peu pas assez formidable, on se le dit, sans chichi, même si on n’est pas tout à fait d’accord ?”, écrit dans un mail l’interprète de J’envoie Valser.

Finalement, les artistes ont visiblement abouti sur quelque chose de satisfaisant. Sur Instagram, Vianney annonce la sortie du nouveau tube ce vendredi 18 août. “Elle a posé ses conditions, on a tenté, on a affiné, on a peaufiné, on a terminé, ça sort VENDREDI mes petits”, note Vianney.