Le groupe américain Limp Bizkit était à nouveau sur la Main Stage du PukkelPop et a permis aux fans de se défouler dans la fosse. Le leader du groupe Fred Durst a même dû intimer à plusieurs reprises à certaines têtes brûlées de calmer le jeu. Le groupe a ravi les amateurs en offrant ses grands titres 'Show Me What You Got', 'Nooky', 'My Generation' et la reprise appréciée de 'Faith' de Georges Michael.

PukkelPop ©Mathieu Golinvaux

Les rockeurs ont cédé la place ensuite à la tête d’affiche du samedi, la Bruxelloise Angèle qui de sa voix mélodieuse a clôturé la soirée sur la scène principale de la plaine limbourgeoise.

La journée avait été marquée par la révélation surprise de Tarkastaja présenté comme un duo “80s Suomi synthpop” venu de Finlande au cours d’une solide campagne de marketing autour du titre 'Fuck’em all'. Deux artistes masqués se sont avancés sur la scène de la Marquee. Après cinq minutes de show pour interpréter cette chanson en anglais, les deux personnages se sont enfin montrés à visages découverts et les spectateurs ont été ravis de reconnaitre les artistes du groupe Clouseau.

Le groupe est ensuite passé au néerlandais avec le classique “Nobelprijs” et d’autres titres iconiques de leur répertoire 'Brandweer', 'Anne','Louise' et 'Domino'. “

Cela fait un an que nous avons préparé cela. Une année de silence, mais nous nous sommes énormément amusés, avec les costumes, les masques, et le tournage d’une vidéo”, ont-ils fait savoir. ” La plupart des chansons que nous interprétons ce soir sont plus vieilles que vous”, a lancé avec humour Koen Wauters au jeune public voulant tester si les paroles étaient encore connues. C’était bien le cas, alors que les festivaliers ont repris en coeur les morceaux de la formation.