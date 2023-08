Le retour sur scène de Florent Pagny a failli ne pas avoir lieu le 30 juin dernier: pourquoi il s'est retrouvé aux urgences la veille de son concert

Pourtant, il s’en est fallu de peu que ce retour de Florent Pagny fasse pschiiiiiit. On l’apprend dans un nouveau documentaire consacré au chanteur à découvrir le 1er septembre sur TF1. Réalisé par Michel Jankielewicz, qui a pu suivre de l’intérieur le retour sur scène de Pagny et l’enregistrement de son nouvel album de duos à paraître le même jour, il révèle que la veille du 30 juin et de son concert à Nismes, Florent Pagny a été victime d’une très lourde chute qui l’a conduit aux urgences. Diagnostic : plusieurs côtes cassées et des points de suture au menton.

Là où beaucoup auraient déclaré forfait, le chanteur n’a pas fait faux bond aux organisateurs de son concert et à son public. C’est donc en théorie très diminué qu’il est monté sur scène. Car des côtes cassées, c’est très douloureux. Et chanter avec des côtes cassées encore plus et donc très difficile. Pourtant, Florent Pagny l’a fait, sans que personne se doute de quoi que ce soit. “Heureusement, il a une technique de respiration et de chant bien à lui qui lui a permis d’assurer les shows. Il est dur à la douleur en plus”, explique Michel Jankielewicz.

Le nouvel album de Florent Pagny s’intitule 2bis. Il sortira le 1er septembre. Au programme : des duos, notamment avec Zazie, Christophe Maé, Carla Bruni, Calogero, Patrick Bruel, Jenifer, Anggun, Pascal Obispo, Lara Fabian, Amel Bent, Slimane ou Kendji Girac.

Le documentaire à voir sur TF1 le même jour a pour titre : Florent Pagny : un homme libre. Il sera diffusé après un prime entièrement consacré au chanteur qui le verra interpréter ses titres les plus connus avec ses amis.