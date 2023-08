Les Variations Goldberg de Bach ont-elles été pensées comme un somnifère ?

Aux bons soins du docteur Bach

La vie d’un aristocrate dans la première moitié du XVIIIe siècle n’est pas de tout repos. Quand les jeunes hommes ne courent pas le champ de bataille, la bride au harnais, ils se prêtent plus ou moins de bonne volonté à la diplomatie, fonction alors aussi honorifique que compromettante, en ce qu’elle verse parfois dans l’espionnage pur et simple. Notre personnage se nomme Hermann Karl von Keyserling. Il est l’une de ces figures un peu indistinctes de son temps qui n’ont brillé que par leur proximité qu’avec l’une ou l’autre tête de pont des arts ou de la politique. À Dresde, il vit confortablement, sa maison est bien tenue et il emploie même pour sa délectation (et celle de ses invités), un compositeur que l’histoire s’est empressée d’oublier : Johann Gottlieb Goldberg. Qui ça ? !

Goldberg ? Vous avez dit Goldberg ?

Un jour qu’il peine à trouver le sommeil, Keyserling se serait saisi d’une partition de son maître de musique et l’aurait tendue à l’un de ses amis, lui aussi compositeur : “Tiens, tu pourrais m’en faire quelque chose ? Pour favoriser le sommeil”. Comme quand on demande à son pharmacien une décoction de valériane, de pavot et de coquelicot de Californie. Le musicien en question, c’est Jean-Sébastien Bach et en 1740, il fait antichambre à Dresde dans l’espoir de décrocher un poste un peu plus ambitieux. Est-ce par ennui qu’il accepte d’essayer d’endormir son ami en composant une série de variations vertigineuses ?

Labyrinthes

Voilà le problème : on ne sait rien. Le pianiste Pavel Kolesnikov, auteur d’une récente intégrale des Variations Goldberg, largement saluée par la critique, et ayant accompagné Anne Teresa de Keersmaeker solo dans sa grande tournée de l’œuvre, n’y va pas par quatre chemins : “Il est très interpellant que nous n’ayons aucune certitude historique quant aux circonstances de la composition des Variations Goldberg.” En effet, la musicologie ne dispose pas de suffisamment d’informations fiables pour recréer le contexte de leur création. “L’histoire du comte Keyserling est à la fois très connue et considérée comme apocryphe par de nombreux historiens de la musique. Ceux qui l’acceptent sont rares. Dans le cadre de ma préparation de l’œuvre, j’ai pris connaissance d’un livre fascinant de Kees van Houten qui explore l’aspect numérologique de la pièce, en partie pour confirmer la fable de Forkel, le biographe de Bach et l’inventeur probable de la fable du comte Keyserling. Ses découvertes sont à la fois impressionnantes et étourdissantes, bien qu’elles reposent sur une science aussi impalpable que la numérologie.”

Reste le caractère censément apaisant de l’œuvre — l’une des plus enregistrées de la discographie — dont on peut raisonnablement questionner l’innocuité : le réalisateur Jonathan Demme n’a-t-il pas utilisé le (premier) enregistrement de Glenn Gould pour illustrer une scène où l’horrible Hannibal Lecter, sous les traits d’Anthony Hopkins, dévore le visage de ses geôliers en se repaissant de la musique ambiante ? Si Keyserling et Bach avaient su…