Macbeth, serial killer entre gynéco et tennis

Il y a d’abord, des enfants. Pas seulement les fils de Banco en apparitions du troisième acte, et les enfants de Macduff, tués par Macbeth, dont les cadavres sont soigneusement alignés. Il y a aussi un bébé que nourrit tendrement sa mère sur un film en noir et blanc projeté pendant l’ouverture, et il y a l’Enfant-Jésus, porté par la Vierge Marie dans des extraits de L’Évangile selon Saint-Mathieu de Pasolini. Il y a aussi une kyrielle de fillettes aux masques de vieilles femmes qui accompagnent les sorcières, et un immense bébé en celluloïd, que l’on sert sous cloche comme une volaille aux invités du banquet royal du deuxième acte. Et puis il y a cet enfant qui ne naîtra pas, celui que cherche vainement le gynécologue de Lady Macbeth lors d’un examen dont on ne perd presqu’aucun détail. C’est dit avec insistance : à la différence de ses rivaux, et même de sa femme qui en eut lors d’un précédent mariage, Macbeth est incapable d’avoir des enfants. Et cette infertilité est la première cause de sa folie meurtrière.

Le gymnase de Macbeth

Il y a aussi le lieu de l’action, un grand hall au sol de béton lissé peint de multiples lignes, avec notamment un immense banc en lattes de bois verni, et des gradins aux sièges en plastique moulé. Avec aussi, inévitable chez Warlikowski qui aime les sanitaires, un évier d’aluminium, bien en évidence, où le couple royal tente de laver les taches de sang. Gymnase ? L’explication, dans le programme, est ici moins évidente : référence à la salle du Jeu de Paume à Versailles (Real tennis Room en anglais !) et à son fameux Serment, acte fondateur de la chute imminente de l’ancien Régime.

Le miracle du spectacle est qu’il fonctionne même avec midi à quatorze heures. Il y a de la grandeur à la Cour, de l’intensité dans les chœurs (le bouleversant Patria oppressa), de la noirceur ricanante chez les sorcières et du mystère (un peu) dans les apparitions. Il y a de l’intensité et de la profondeur dans la représentation du couple assassin, Vladislav Sulimsky, interprète honnête sans être exceptionnel du rôle-titre, et Asmik Grigorian, Lady Macbeth théâtralement brûlante et gagnant en assurance au fil de la soirée, même si on a connu des interprètes plus marquantes de ce rôle de référence. Excellents aussi, Jonathan Tetelman, bouleversant Macduff dont le grand air de déploration est le sommet d’émotion de la soirée, et Tareq Nazmi en Banco.

Appelé tardivement pour remplacer Franz Welser-Möst, Philippe Jordan signe une direction musicale très soignée dans les sonorités, mais souvent assez lente, voire pusillanime. Il y a évidemment le Philharmonique de Vienne dans la fosse, mais cela ne suffit pas à insuffler toute la tension dramatique qu’on est en droit d’attendre d’un Macbeth.

Salzbourg, Grosses Festspielhaus, le 24 août : www.salzburgerfestspiele.at. Disponible sur arte.tv jusqu’au 27 octobre.