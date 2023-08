Martinu, l’invité inattendu de Salzbourg

On a un peu oublié ce grand écrivain grec aujourd’hui, mais deux de ses titres (Zorba le Grec et La dernière tentation du Christ) furent popularisés par le cinéma, et son Christ recrucifié fut également adapté au grand écran (Jules Dassin, Celui qui doit mourir, 1957). Au même moment, Martinu s’en emparait pour son dernier ouvrage scénique. L’opéra fut créé en 1961 à Zurich sous le titre de Die Griechische Passion, mais est proposé à Salzbourg dans une version en anglais correspondant à la volonté originale du compositeur.

L’histoire est assez belle et d’une brûlante actualité. Dans un petit village de Grèce, le patriarche Grigoris distribue les rôles pour une représentation théâtrale de la Passion du Christ comme on en fait tous les sept ans : Manolios le berger sera le Christ, Yannakos le marchand sera Pierre, Katerina la prostituée sera d’évidence Marie-Madeleine et … personne ne veut être Judas.

Mais voilà qu’arrivent des hommes, femmes et enfants, grecs eux aussi, mais chassés de leur village par les Turcs. Manolios et Katerina se montrent accueillants pour ces réfugiés, tandis que les autres villageois sont hostiles. Les tensions vont aller croissant, et Manolios sera finalement tué par les siens qui lui reprochent de les trahir pour ces "étrangers" : le Christ est recrucifié.

A Salzbourg, l’œuvre est donnée dans le vaste cadre du Manège des Rochers. Si deux niveaux des fameuses alvéoles de pierre en fond de scène sont cachés par de grands panneaux de bois gris clair qui ne s’ouvrent pour voir apparaître les sonneurs de cloches (le métier du père de Martinu !), il en reste un niveau, visible tout en haut, qui figure le haut de la colline où sont, dans un premier temps, cantonnés les réfugiés.

Des réfugiés qui évoquent bien sûr la réalité actuelle avec leurs gilets de sauvetage autour du cou. L’action, nous disent les costumes, se déroule aujourd’hui et même si les villageois du livret viennent de Grèce, on ne peut oublier ceux qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Il y a comme un soupçon de manichéisme dans le livret de Martinu.

La mise en scène de Simon Stone, loin de le cacher, l’accentue dans une démarche de militantisme revendiqué : d’un côté le gentil Christ et les gentils réfugiés, ici en vêtements multicolores pour montrer la richesse de leur diversité, de l’autre les méchants villageois non accueillants, aux tenues forcément monochromes. Mais les solistes sont plus finement dépeints, notamment la relation de découverte amoureuse entre Manolios et Katerina (au point qu’on se dit que le Kazantzakis du Christ recrucifié anticipait celui de La dernière tentation).

La partition de Martinu est étonnante par son côté composite, mais extrêmement accessible et souvent émouvante. Il y a pas mal de grands moments purement symphoniques, quelques rares résonnances tchèques et des parties vocales qui oscillent entre le jazz, Stravinsky, Puccini et, au final, puissant et intense, les grandes liturgies byzantines.

C’est un luxe que de disposer pour cette partition des sonorités splendides du Philharmonique de Vienne, et le jeune chef français Maxime Pascal, silhouette dégingandée et mouvements extrêmement expressifs, excelle à rendre toute la richesse et la diversité de la partition.

C’est assurément le genre d’œuvre où le collectif est plus important que les individus qui le composent, mais on n’en salue pas moins une très belle distribution, avec notamment de formidables Sebastian Kohlhepp (Manolios), Charles Workman (Yannakos), Sara Jakubiak (Katerina), Gabor Bretz (Grigoris) et Lukasz Golinski (Fotis).

Salzbourg, Felsenreitschule, les 22 et 27 août : www.salzburgerfestspiele.at. Diffusion sur medicitv le 22 août à 20h et sur Musiq3 le 9 septembre à 20h.