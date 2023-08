Cinq artistes à ne manquer sous aucun prétexte au festival Les Solidarités 2023

Aloïse Sauvage – Vendredi 25 août

Chanteuse, compositrice, danseuse, actrice… Depuis 2020 et son premier album Dévorantes, Aloïse Sauvage n’a eu de cesse d’impressionner le public et les critiques dans de nombreuses disciplines. Avec une énergie débordante, la Française mêle ses influences pop et rap pour livrer un projet puissant et engagé. La jeune femme se présente d’ailleurs comme une artiste queer, et son dernier EP Club des étranges en est le témoin superbe qu’on vous recommande chaudement. Elle sera à découvrir le 25 août !

Camille Lellouche – Vendredi 25

Encore une artiste qui excelle dans plusieurs genres, on a nommé la très populaire Camille Lellouche. Qu’il s’agisse de faire rire les foules avec son humour détonnant, de briller au cinéma ou de pousser la chansonnette, celle qui est aussi maman excelle dans tout ce qu’elle fait. En pleine tournée des festivals, elle continue à défendre la réédition de son premier album intitulé A. Un disque qui oscille entre chanson française et pop urbaine, et dont est issu le titre “Mais je t’aime” en duo avec Grand Corps Malade. Un morceau qui leur a valu le titre de chanson de l’année lors des Victoires de la musique.

Suzane – Samedi 26 août

Electron libre de la pop française, Suzane – Océane Colom de son vrai nom – est une véritable bête de scène qui pioche ici chez Mylène Farmer ou encore là chez Daniel Balavoine. Phénomène des festivals en 2019, elle sortait dans la foulée son premier album Toï Toï avant de remporter une Victoire la Musique dans la catégorie “Révélation scène”. Depuis, l’ancienne danseuse affine encore ses idées et lâchait en 2022 Cameo, deuxième disque où elle se met à nu avec une franchise rafraîchissante. On vous laisse découvrir le clip de “Clit is good”, titre qui évoque le plaisir féminin superbement mis en boîte par la Belge Charlotte Abramow.

Tamino – Dimanche 27 août

On ne vous présente plus le chanteur qui a mis la Belgique à ses pieds, soit l’envoûtant Tamino, nom choisi par sa maman en référence au personnage de l’opéra de Mozart La Flûte enchantée. Après une année bien chargée avec la sortie de son magnifique album Sahar, celui qu’on compare à Jeff Buckley et Nick Cave écume les scènes du monde entier du haut de ses 26 ans. Le jeune Anversois et sa voix ténébreuse vous donnent rendez-vous le dimanche 27 août.

Elia Rose – Dimanche 27 août

Avec sa musique pop colorée et résolument inspirée des années 80, Elia Rose est une artiste à découvrir en concert. La légende raconte qu’elle est montée sur sa première scène à l’âge de trois ans, alors le partage avec le public, elle connaît ça. Cette autrice – compositrice – interprète aime le côté décalé, flirtant avec le kitch sans jamais perdre son charme unique. La Tournaisienne promet une belle performance ce dimanche, offrant un spectacle haut en couleur, alors soyez au rendez-vous !