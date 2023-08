Le stratagème de Stromae est tombé à l’eau à cause des Belges et de “l’élégance qui les caractérise”

Mais tout ne s’était pourtant pas passé comme prévu. À l’occasion du dixième anniversaire de la sortie de l’album Racine carré, le chef de projet de Stromae chez Universal a confié que les habitants de la capitale n’avaient pas eu le comportement attendu, à savoir de filmer le chanteur ivre pour ensuite diffuser les images sur les réseaux sociaux. “Les Belges, avec l’élégance qui les caractérise, ne postent rien”, a raconté Damien Régnier dans Le Parisien.

L'” effet taboulé”, attendu par l’équipe du Maestro – qui fait référence à une vidéo du chanteur mangeant dans sa voiture diffusée par des internautes et partagée en masse -, n’a donc pas pris.

Ses collaborateurs ont dû trouver une alternative. “Je peux désormais le dire : on l’a fait nous-mêmes”, a confié M. Régnier. “On a récupéré des images, et j’ai demandé à mon beau-frère Leroy, qui avait une chaîne YouTube avec 60.000 abonnés, de les poster et d’identifier quelques sites d’infos qui avaient parlé de la vidéo du taboulé.”