Déprogrammé des Solidarités, Médine est un abonné des polémiques

Ses excuses n'auront pas suffi, ses explications pas convaincu. Et la vague de réactions qui a déferlé sur la toile n'a fait qu'attiser l'affaire. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, n'a, lui non plus, pas manqué de s'émouvoir. Le festival namurois Les Solidarités, qui devait accueillir le rappeur Médine vendredi, a fini par renoncer à sa venue. En cause, la réaction du chanteur français aux propos de l'écrivaine Rachel Khan, qui avait commenté la présence du rappeur à l'université d'été d'EELV (Europe Écologie-Les Verts) au Havre le 24 août de "très bonne idée pour l'atelier traitement des déchets". Médine lui avait rétorqué dans un tweet par un jeu de mots, traitant la petite-fille de déportés juifs de "resKHANpée". Quand il a dû s'expliquer, sur les antennes de France Inter, il s'est défendu qu'il n'y avait rien d'antisémite dans ce tweet, juste de la maladresse et de l'ignorance. En 2008, l'auteur de "RER D" chantait "Que pensez-vous ici de l'antisémitisme ? C'est un cancer tout comme l'islamophobie".