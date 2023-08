Deux Falstaff au lieu d’un, mais aucun ne fait rire

Pétard mouillé

Le problème est qu’il y a à peine plus d’humour dans la mise en scène. Là aussi, le choix laisse dubitatif : Christoph Marthaler a fait les beaux jours de Salzbourg à la fin du siècle passé (une émouvante Katia Kabanova en 1998, surtout quand Gérard Mortier s’amusait à épater/énerver les bourgeois lors de son monumental pied de nez d’adieux. Mais, vingt ans plus tard, les provocations du Suisse semblent faire l’effet d’un pétard mouillé. Comme dans ses Nozze di Figaro de 2001, on peut s’amuser de voir un public en BMW, Mercedes, tenues de soirée et bijoux rutilants payer 465€ (prix des meilleures places cet été) pour venir voir sur scène des chanteurs dont les costumes évoquent, selon les références, les Groseille, les Deschiens ou les Tuche, mais cela ne suffit pas à faire la soirée.

Une fois encore, une mise en abyme fait office de concept dramaturgique : pas de Londres, pas de Tamise, pas d’auberge de la Jarretière et pas de parc de Windsor, mais un studio de cinéma à petit budget des années 70 (banlieue d’Hollywood ?) avec au centre, le plateau, à cour une piscine et à jardin une salle de projection. Il n’y a pas un, mais deux Falstaff : celui de l’opéra, avec une feuille de route minimaliste (pas de truculence, pas de panse, pas de rire, pas de bain forcé, et juste un t-shirt pour incarner le chasseur noir au final), mais aussi le réalisateur du film (désigné comme Orson W et joué, en silence, par un acteur), un sosie d’Orson Welles (qui a réalisé un Falstaff), mais en version neurasthénique et promenant son ennui et son alcoolisme.

Laideur des décors

Comme presque toujours chez Marthaler, les décors et costumes sont signés Anna Viebrock et sont d’une laideur consommée : mais, au moins, cette fois, on peut dire qu'ils sont en phase avec la méta lecture de la mise en abyme. A défaut de faire rire avec les personnages de l’opéra, le Suisse tire quand même quelques sourires du public en joue la carte du slapstick : deux personnages burlesques muets, l’un assistant réalisateur et l’autre régisseuse, multiplient les chutes dans la piscine ou ailleurs.

Pas facile pour Finley de briller dans un Falstaff aussi dépouillé de son essence : la performance est bonne, mais le Ford complètement décalé de Simon Keenlyside lui vole presque la vedette. Semblablement, Bogdan Volkov doit camper un Fenton tellement raide et empesé qu’il ne peut attendrir. Toute la sympathie va donc aux joyeuses commères de Windsor : formidable Elena Stikhina en Alice Ford, délicieuse Giulia Semenzato en Nannetta, mais aussi Cecilia Molinari et Meg Page et Tanja Ariane Baumgartner en Mrs Quickly.

Salzbourg, Grosses Festspielhaus, les 25 et 30 août : www.salzburgerfestspiele.at