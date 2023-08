Mariage chez les maffieux : Mozart piégé par la vulgarité

En cause, avant tout, Martin Kusej, qui avait vaguement fait scandale il y a une vingtaine d’années en proposant un Don Giovanni où nombre de protagonistes évoluaient en sous-vêtements – un spectacle que le programme omet d’ailleurs curieusement de citer dans sa biographie ! Le metteur en scène autrichien ne semble avoir ici eu d’autre idée forte sur l’œuvre que de proposer des images en décalage avec le livret et avec la tradition : Le Comte, Figaro et tous les autres personnages masculins sont des mafieux, exhibant toutes sortes d’armes à feu, prêts à se torturer et s’entre-tuer quand ils ne sont pas occupés à consommer de l’alcool, des drogues ou … des femmes.

Doublure soumise

Car les personnages féminins sont ici réduits à assouvir les mâles désirs. Susanna cède au Comte dès sa première tentative et encore au troisième acte (en contradiction avec le livret qui fait de sa résistance un des ressorts de l’action), mais on la remplace quand même par une doublure soumise qui, à moitié nue, rhabille le hobereau après leurs ébats. La Comtesse, elle, s’abime dans la contemplation de L’origine du monde de Courbet pendant que sa doublure prend lascivement son bain. Les deux réunies font comprendre avec insistance le trouble suffoquant dans lequel les plonge le Voi che sapete de Cherubino, sans oublier Marcellina qui accepte même encore de se faire grossièrement peloter par Figaro alors qu’elle vient d’apprendre que c’est son fils. Et tout est à l’envi : pas de chambre à mesurer pour le couple de fiancés mais un bar bien garni, des fillettes en nuisettes sous la pluie qui jettent leurs culottes tachées de sang sur les baies vitrées du loft du Comte (le chœur Giovanni liete), un parking en béton pour les noces… Les décors de Raimund Orfeo Voigt se succèdent avec une telle frénésie qu’on a même jugé qu’on pouvait interrompre, pendant quelques secondes, le grand final du deuxième acte pour remplacer la salle de bain assez glauque qui en avait été jusque-là le cadre par une ruelle crasseuse pleine de poubelles. On a beau avoir tenté de remplir ce silence par un coup de tonnerre purement décoratif : c’est bien un des ensembles les plus mythiques de l’histoire de l’opéra qui est ainsi éventré. Toucher à la partition n’est-il pas une ligne rouge qu’on ne devrait pas franchir, surtout quand l’atteinte est aussi peu créatrice de sens ?

En mode "historiquement informé"

Dans la fosse, Raphaël Pichon a la lourde tâche de sauver les meubles : pari à moitié gagné. Le Philharmonique de Vienne, symbole d’un certain traditionalisme, sait désormais jouer en mode historiquement informé, et les musiciens suivent le chef français dans ses accents marqués et ses contrastes exacerbés. Il y a même un continuo inventif avec un violoncelle et un pianoforte qui continue même à intervenir durant les airs et les tuttis. Mais on cherchera en vain la sensualité du trio féminin du deuxième acte, la poésie mystérieuse du début du quatrième ou la verve du grand final nocturne.

De la distribution, on retiendra surtout le formidable Comte d’André Schuen et la Susanna corsée de Sabine Devieilhe : le Cherubino un peu raide de Lea Desandre, le Figaro correct mais sans plus de Krzysztof Baczyk, la Comtesse parfois incertaine d’Adriana Gonzalez et les autres n’ont rien d’inoubliable.

-> Salzbourg, Haus für Mozart, le 28 août : www.salzburgerfestspiele.at. Diffusion sur Musiq3 le 26 août à 20h.