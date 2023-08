"Un hymne pour nous les Italiens", "Un artiste, un homme bon et gentil": de célèbres Italiens rendent hommage à Toto Cutugno

Si de nombreux artistes ayant travaillé avec Toto ne sont plus là aujourd’hui pour lui rendre hommage, d’autres artistes expliquent l’aura qu’avait “L’Italiano”.

À commencer par la célèbre Laura Pausini qui a partagé la partition du titre le plus connu de Toto Cutugno. “Toto Cutugno était un artiste, un homme et un Italien bon et gentil. J’ai beaucoup de souvenirs de lui et je suis sincèrement désolée pour son décès. Un câlin à sa famille et à ses fans du monde entier”

D’autres comme Umberto Tozzi, ont partagé certains clichés rappelant de bons souvenirs avec Toto Cutugno.

Souvenir d'Umberto Tozzi avec Toto Cutugno ©Instagram

”Votre chanson la plus célèbre est presque un hymne pour nous, Italiens… Bonjour Toto, avec vous disparaît un autre morceau de l’histoire de la musique de ce pays…”, écrit Barbara d’Urso, célèbre actrice italienne.