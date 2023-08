Solidarités 2023: la grosse claque de Lujipeka, la fête totale de BigFlo & Oli et le raz-de-marée RORI

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Après une première journée marquée par la grisaille sur le nouveau site Ecolys, à Namur, le festival Les Solidarités a retrouvé toutes ses couleurs. Le soleil est revenu. Il n’a quasi pas plu. Le site affichait sold-out et la programmation musicale, à la fois mainstream, qualitative et festive collait parfaitement aux attentes d’un public familial venu pour "s’ambiancer" une dernière fois avant la rentrée des classes.

Un mois après les Francos, Bigflo & Oli retrouvaient la Belgique. Si le binôme a donné son tout premier concert chez nous aux Casernes Fonck, à Liège, c’est ici, aux Solidarités, qu’il avait participé à son premier gros festival en 2015 à l’époque du lancement de son premier album "La Cour des Grands". Ce premier disque a été rejoué quasi dans son intégralité ce samedi en version medley. Une des idées caractéristiques des nouveaux shows des frangins découpés en différentes séquences thématiques. Et c’est impressionnant.

La vie d'après

En 90 minutes, les garçons montrent toute la palette de leur projet artistique. Chose assez rare dans la mouvance urbaine, c’est joué en live avec une pléthore de musiciens. Cuivres, instruments à corde, batterie, grattes… C’est que ces gaillards ont été formés au Conservatoire. Ils chantent leurs tubes, font du freestyle, rendent hommage aux aïeux (José et Amar), osent des choses acoustiques plus proches de la chanson française traditionnelle, relance la machine, mesurent le chemin parcouru avec humilité et autodérision (La Vie d’Après). Le tout servi par un visuel impressionnant (un écran mélangeant quasi de manière interactive images d’archives et prises live). Une célébration totale. C’était la plus grosse production du week-end, sans doute le plus gros cachet de cette édition, mais c’est exactement ce que le public attendait.

Suzanne sur le ring

La Française Suzanne vit, elle aussi, une belle histoire d’amour avec le festival namurois. Denis Gerardy, programmateur et directeur du festival, a eu le flair de la programmer à ses débuts. Tout son potentiel, son identité et sa différence étaient déjà là en 2019. En 2023, pour sa troisième participation, Océane Colom a gagné en assurance et son répertoire s’est bien sûr diversifié. Prônant une approche scénique 100% minimaliste (pas de musiciens, pas de dj, pas de décor, un écran et basta) pour un résultat 100% efficace, Suzanne est une boule de nerfs. Seule avec son micro et son short de boxe, elle délivre un message hédoniste reçu 5 sur 5. "Faites la fête, serrez-vous dans les bras, profitez du moment présent". Une volonté de faire bouger mais aussi des textes à l’écriture précise et bien ancrée dans nos réalités quotidiennes. Grand moment.

RORI raz-de-marée

A 15 heures, c’était déjà la toute grosse foule pour accueillir notre compatriote RORI. Voici un an, elle jouait au Théâtre de Verdure en début d’après-midi avec un seul single à son actif, Docteur. Cet été, c’est la queen du bal. Elle a enchaîné une quinzaine de dates, a joué partout, brillait encore voici une semaine au Pukkelpop. Ce samedi, à l’issue d’un concert intense, aux tonalités de plus en plus rock, maîtrisé mais toujours décontracté, la jeune femme avait donné rendez-vous à ses fans au stand merchandising. C’était la folie. L’hystérie. Des filles et des garçons qui criaient, pleuraient, s’impatientaient pour une photo. Dans la foulée de son EP "Ma Saison En Enfer", RORI vient d’être signée en France et c’est le management -belge- d’Angèle qui va l’encadrer dans son conquête hexagonale. Quelle aventure pour cette artiste qui a trouvé dans la musique et l’écriture la thérapie parfaite pour chasser les démons de la dépression.

La tornade Lujipeka

On termine avec Lujipeka qui a tout simplement délivré la prestation la plus intense de ces deux premières journées. Le Français Lucas Taupin se produisait sur la scène La Plage, une grosse heure avant Bigflo & Oli. C’était blindé. Que des fans. Que des jeunes qui connaissent toutes les paroles de ses morceaux feel good. Une batterie en live pour donner le beat, un MC pour " foutre le bordel dans la place, vous êtes chauds ou quoi?" », le frangin qui vient à la rescousse avec un bazooka balançant des t-shirts dans la foule, de la bonne humeur, un esprit 100% positif et de l’énergie à revendre... C'est du joli. Doté d’un charisme exceptionnel, le garçon est allé puiser à trois reprises dans le répertoire du groupe Columbine qui l’a révélé (Pierre Feuille Papier Ciseaux, Borderline, Chambre 112) et a délivré ses missiles persos (Pas à ma place, Poupée russe, Metaverse,…) dans une ambiance de feu. Grosse claque.