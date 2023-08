Michel Sardou s'exprime sur les propos de Juliette Armanet : “Elle a dit une connerie”

Depuis les propos de la chanteuse, tout le monde y a été de son commentaire. Tout le monde sauf le principal intéressé : Michel Sardou lui-même.

Ce dernier était l’invité de Pascal Praut sur Europe 1 à l’occasion de la première de l’émission Pascal Praut et vous, dont le chanteur est le parrain. L’affaire a évidemment été abordée. “Je ne connais pas cette jeune femme. Elle a dit une connerie, ça arrive à tout le monde. À moi aussi. Elle m’a envoyé un mail très gentil dans lequel elle s’excuse. Je lui ai répondu un mail très gentil où je n’ai pas de raison de lui en vouloir. Ce qui m’étonne, c’est que ça prenne une telle proportion et que ça dure si longtemps. Ce n’est jamais que l’histoire d’un mariage irlandais. Je ne vois pas ce qu’il y a de polémique là-dedans”, a expliqué Michel Sardou qui lui a souhaité d’avoir une longue carrière, tout en appelant les gens à “s’abstenir d’entretenir une polémique qui n’en est pas une”.

”On a le droit d’aimer mes chansons ou de ne pas les aimer, nous sommes dans un pays libre, a-t-il ajouté. Et il faut qu’elle sache et que tous les gens comprennent que quand on écrit une chanson, du moins dans mon cas, je n’écris pas pour plaire à tout le monde. Je l’écris pour plaire au maximum de public possible. Mais il est évidemment qu’il y aura des gens qui n’aimeront pas. Ce n’est pas grave. Ça ne vaut pas la peine de déclencher une polémique ridicule dans laquelle on ne sait plus de quoi on parle, de la droite, de la gauche, de machin. J’ai écrit des chansons polémiques et j’en suis conscient. Je les connais. Mais celle-là, franchement, un mariage irlandais, il n’y a pas de quoi déclencher une guerre civile.”