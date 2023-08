Concours : remportez 2 invitations pour "Film Symphonic : Variété" sous la direction de Dirk Brossé au Palais des Beaux-Arts

Victime d’un accident, le célèbre trapéziste Boss doit renoncer à se produire. Avec sa femme et son enfant, il se reconvertit dans l’organisation de spectacles de cirque dans le quartier animé de St-Pauli, à Hambourg. Un beau jour, ils recueillent une jeune et jolie danseuse qui leur est amenée par des marins. Boss ne tarde pas à tomber amoureux de Berta-Marie et s’enfuit avec elle à Berlin. Ils y rencontrent l’artiste Artinelli et forment avec lui un trio d’acrobates qui connaîtra un succès phénoménal au Wintergarten, un théâtre de variétés légendaire. Mais lorsque Boss découvre que Berta-Marie le trompe avec Artinelli, il devient véritablement fou de colère.