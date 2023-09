Lundi dernier, le groupe Dire Straits Legacy, avec lequel Sonni était en tournée, a annoncé qu'il ne pourrait pas participer à certains concerts à venir en raison de problèmes de santé.

Le guitariste a rejoint Dire Straits en 1984. C'était juste avant la sortie de leur album le plus réussi, "Brothers in Arms". Cet album, qui est l'un des premiers albums entièrement enregistrés en numérique, contient de grands succès comme la chanson du même nom, "Walk of Life", "Money for Nothing", "So Far Away" et "Your Latest Trick".

Sonni a quitté Dire Straits en 1988, mais a continué à jouer de la musique, notamment avec le groupe qu'il avait formé à la fin des années 1970, The Leisure Class.

Il s'est également produit régulièrement avec d'autres anciens membres de Dire Straits dans le cadre du projet Dire Straits Legacy.