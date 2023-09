Jacques Dion à propos du silence de sa sœur Céline Dion : “Elle préfère attendre les vrais pronostiques et donc le bon traitement”

Le quotidien n’a pas manqué de prendre des nouvelles de celle qui a été contrainte d’annuler tous ses concerts depuis le confinement et l’apparition de ce syndrome de l’homme raide qui l’empêche désormais de chanter. À la question de savoir comment elle va, son frère répond : “Les spécialistes travaillent d’arrache-pied pour trouver ce qui ne va pas. C’est juste une question de temps. Il faut être patient et rester positif. Céline est une perfectionniste, elle va toujours au bout des choses et veut savoir exactement ce qui lui arrive. Il ne faut pas en faire un drame.” Il la dit enjouée et travaillant quotidiennement pour trouver “le secret de ses soucis de santé”.

Il dit aussi qu’à l’occasion d’une fête de famille organisée le mois dernier, Céline Dion a chanté avec eux par Zoom interposé. Et si elle reste silencieuse depuis l’annonce de l’annulation de ses concerts, c’est parce que “sa situation ne change pas d’une semaine à l’autre”. “Elle préfère attendre les vrais pronostiques et donc le bon traitement. Céline est très lucide et refuse de se plaindre”, a-t-il expliqué.