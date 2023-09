On apprit dimanche la mort d’un des membres de la formation : José Sébéloué. Auteur-compositeur-interprète, il était aussi guitariste et chanteur du groupe. Originaire de Guyane, il était âgé de 74 ans.

Quintette à l’origine, la Compagnie créole n’est désormais plus qu’un trio après la mort de José Sébéloué et le départ il y a longtemps d’Arthur Apatout devenu producteur. Il reste Clémence Bringtown, Julien Tarquin et Guy Bevert.

La formation antillaise était en tournée au Québec quand le chanteur et guitariste est mort. Les dates restantes ont été annulées.