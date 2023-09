L’Orchestre des jeunes d’Ukraine est à Bruxelles

Chemin faisant, on découvre également dans le jardin de sa maison, des fragments de son journal qui évoque la guerre, l’angoisse de la vie quotidienne mais aussi l’espoir de voir un jour ce cauchemar prendre fin.

“Le plus touchant, c’est la tendresse fondamentale du texte; l’auteur ne s’abaisse jamais au cynisme de son bourreau.” Une métaphore, dans le texte, touche particulièrement la cheffe d’orchestre: lorsque le poète, dans son jardin, entend le chant des oiseaux migrateurs et y voit un parallèle à la situation qu’il vit: avec le printemps viendra peut-être la paix? “Je suis convaincue que cette œuvre doit servir de caisse de résonance au récit de Volodymyr Vakulenko et, plus largement, à l’histoire que nous vivons.”

Ironie des artifices

Seul, dans ce village, face à un enfant pas comme les autres, le poète tente d’expliquer que les tirs d’artillerie n’ont rien de l’enchantement d’un feu d’artifice; comment lui dire ce qu’est un abri anti-bombes, pourquoi s’y réfugier, en silence, dans le noir le plus complet? La guerre est déjà si complexe à comprendre, mais comment dire à un enfant que quelqu’un, au loin, a décidé de menacer sa vie?

Bouleversée par cette lecture, Oksana Lyniv appelle le compositeur Evgeni Orkin, avec lequel elle a l’habitude de travailler. “Je lui ai demandé de lire l’article et de me dire franchement s’il pouvait imaginer une transposition musicale.” Sa réponse est immédiate et, sans avoir la moindre idée d’où l’œuvre sera créée, ni quand, il se met au travail. Le mouvement prend forme en l’espace d’une semaine, en complicité avec la famille de Vakulenko, notamment la grand-mère qui s’occupe désormais de l’adolescent.

guillement Avons-nous vraiment le droit de dramatiser la mort d’un poète? Je pense que la réponse se trouve dans la musique et dans le livret, qui revient sans cesse à l’idée de dire la réalité

Bozar, à Bruxelles, déroule le tapis rouge à la création mondiale, sous le haut patronage d’Ursula von der Leyen, devant les caméras d’Arte. “Tout s’est mis en place à une vitesse folle, mais lorsque j’ai reçu la partition, j’ai eu la chair de poule: avons-nous vraiment le droit de dramatiser la mort d’un poète? Je pense que la réponse se trouve dans la musique et dans le livret, qui revient sans cesse à l’idée de dire la réalité”.

Le rayonnement de l’humanité

“En Ukraine, j’ai fondé le festival Mozart en 2017, qui est désormais interrompu par la guerre. Je me suis donc demandé si, à défaut de faire résonner la musique en Ukraine, il m’était possible de faire résonner la musique de l’Ukraine en dehors de ses frontières, afin de contribuer au degré d’attention que le monde porte à ce conflit.”

Oksana Lyniv n’entend pas représenter l’Ukraine en état de faiblesse. “Je veux souligner au contraire ce qui nous unifie: ces valeurs d’humanité et de paix dans lesquels tous les êtres humains peuvent se reconnaître. Il est si urgent d’apprendre la valeur fondamentale de la paix, car après la seconde guerre mondiale, nous nous étions promis de ne jamais oublier. Et voyez où nous sommes...”

“Daddy’s Book” par le Youth Symphony Orchestra of Ukraine, Bruxelles, Bozar, mardi 5 septembre à 20h – www.bozar.be