Steve Harwell, chanteur du groupe Smash Mouth et connu pour le tube “I’m A Believer”, est décédé

Le monde de la musique est en deuil. Ce lundi, on a en effet appris le décès de Steve Harwell, à l’âge de 56 ans. Selon TMZ, qui rapporte l’information, le chanteur était en soins palliatifs. “Il était entouré de sa famille et de ses amis et s’est éteint paisiblement et confortablement”, a confié son représentant Robert Hayes.