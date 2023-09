Bonheur en intraveineuse aux Nuits de Septembre

En 1990, quand pour la première fois, les trois ténors foulèrent de leurs chaussures au cuir précieux les planches des thermes de Caracalla, ils ne se contentèrent pas de créer un précédent – celui du miracle de la "multiplication des ténors" – mais ils soutinrent un axiome, voire une thèse : plus il y a de ténors sur scène, plus les gens sont heureux, plus le public applaudit. Les très sérieuses Nuits de Septembre, qui, depuis soixante-six saisons, affichent une probité musicologique de la plus haute tenue dans le domaine de la musique ancienne, se sont offert un petit plaisir coupable en invitant I Gemelli et son chef, le ténor Emiliano Gonzalez Toro accompagnés d’un autre ténor, l’Américain Zachary Wilder, dans un programme Seicento où la virtuosité le dispute à l’esprit et à la suavité.