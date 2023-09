Beethoven, Wagner et Mahler en bouquet de bienvenue

La soirée s’ouvre avec Beethoven, la belle ouverture d’Egmont donnant aux musiciens l’occasion de montrer la netteté de leurs attaques et la parfaite cohésion de leurs tuttis, et au chef hongrois de rappeler comme il est un conteur extraordinaire, capable de montrer dans chaque thème la perspective d’aventures nouvelles.

L’orchestre se fait alors plus discret pour une deuxième étape généralement dévolue aux concertos, mais consacrée cette fois à l’art vocal avec les magnifiques Wesendonck-Lieder de Wagner, confiés à Jennifer Holloway – celle-là même qui avait incarné Hulda dans l’opéra éponyme de César Franck joué et enregistré voici un peu plus d’un an par Madaras et ses Liégeois. La voix de la soprano américaine, plus Brünnhilde qu’Elisabeth, est d’une puissance impressionnante, et le vibrato, un peu trop prononcé au début de Der Engel, ne tarde pas à se réguler ensuite : on est alors séduit par l’expressivité du propos, mais aussi par la capacité de la chanteuse à distiller des nuances d’intensité subtiles, en ce compris des pianissimi parfaitement audibles. On est tellement conquis qu’on rêve secrètement qu’elle propose les Vier Letzte Lieder de Strauss en bis (soyons ambitieux), mais… non. C’est le chef lui-même qui lui offrira le traditionnel bouquet de fleurs.

Déchaînement grandiose

En plat de résistance, Mahler. Sa première symphonie n’a pas usurpé son surnom de Titan, mais l’orchestre est dans une telle forme qu’il n’en fera qu’une bouchée. Dans le premier mouvement, Madaras emmène le public dans une belle construction du récit, tandis que le deuxième lui permet, en étroite symbiose avec ses musiciens, d’affirmer son sens de la danse et sa maîtrise de la polyphonie. Le troisième mouvement et sa marche funèbre seront à la fois repos et recueillement, avant le déchaînement grandiose du Sturmisch bewegt – Energisch final : cohésion sans faille, cordes serrées, vents rutilants et percussions libérées, le chef ne cherche pas à construire de grande arche, mais donne à chaque cellule son sens et sa puissance. Pas de métaphysique donc, mais une orgie sonore sans complexes qui fait du bien. C’est Daniel Weissmann, le directeur général sortant qui avait présenté en lever de rideau celle qui lui succède, qui amènera le bouquet à Madaras. La boucle est bouclée.

