Parité au sommet de l’OPRL

D’abord sérieux et même grave pendant que le président puis le directeur musical (qui a participé à son choix !) jouent les présentateurs, le visage de Sam-Giao, 47 ans, s’illumine dès qu’elle prend la parole. Le discours, posé et très construit (on sent l’universitaire multi-diplômée), est forcément prudent, mais il suffit à révéler une personnalité compétente, assez intelligente pour se montrer modeste, mais qu’on sent sûre de son fait. Force tranquille.

Trois axes prioritaires

Après avoir évoqué son enfance (la danse classique l’a éveillée aux ballets de Tchaïkovski, et un diplôme d’hautboïste lui a permis la pratique d’orchestre – en amatrice, précise-t-elle), elle détaille son parcours professionnel : Fondation Royaumont, Poème Harmonique, Orchestre des Pays de Savoie et finalement Orchestre National de Lyon dont elle était la directrice depuis six ans tout en gérant aussi l’Auditorium de Lyon – une salle de plus de 2000 places. Elle dit tenir à cette dualité – gestion d’une formation musicale, mais aussi d’un lieu d’accueil du public – et c’est une des raisons qui l’amène à la tête de l’OPRL et de sa salle Philharmonique.

Les autres raisons de quitter la France ? Le discours de Weissmann (qui l’a pressentie et convaincue de se porter candidate), le talent musical de Madaras, le niveau de l’orchestre et la bonne santé financière de la structure. Logiquement, elle n’annonce ni scoop, ni révolution, et précise qu’il faudra attendre la saison 25-26 pour voir sa patte (24-25 est déjà sur les rails). Bonne princesse, elle lâche quand même, en conclusion, trois axes prioritaires à consolider : la visibilité de l’OPRL (à l’international mais aussi en Belgique), les sources de financements et, surtout, la relation avec le public, qu’elle dit déjà excellente mais qu’elle veut encore améliorer.