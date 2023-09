Cet interdit que Charlotte Gainsbourg n’a jamais osé braver dans la maison de son père: "C’était vraiment son objet de travail"

À l’occasion de l’ouverture de la maison musée, elle s’est confiée au micro de France 2. Il y a une chose qu’elle n’a jamais osé faire : toucher au célèbre piano de son père. “C’était vraiment son objet de travail”, explique celle qui a imaginé cette idée de musée. “Je me suis mise au piano à 9 ans, quand mes parents se sont séparés, il était très fier […] que j’apprenne, mais j’avais le droit de ne jouer que sur le piano droit.” Même quand elle est devenue chanteuse, elle ne s’y est jamais installée, sur celui de son père. Jamais.

”Un lieu chargé d’histoire”

Depuis la mort de son père en 1991, Charlotte pense à ce musée. “Ça fait trente-deux ans que j’essaie, que j’ai gardé tout intact et que j’ai cette idée fixe”, raconte-t-elle. “Ce lieu est chargé d’histoire. Il y a vécu beaucoup de choses, il a créé dedans. Il y a eu une vie de famille dedans, il y eut plusieurs femmes aussi.” Ce lieu, elle a voulu le penser comme un musée et non comme un mausolée.