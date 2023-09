Les causes de la mort de Lou Deprijck révélées

La réalisatrice de 70 ans, émue, poursuit sur son amitié sans faille avec Lou Deprijck. “On s’aimait vraiment beaucoup. C’était un clown génial qui adorait la vie. La dernière chanson que j’ai faite pour lui s’intitulait “Vis”, vis comme si tu voulais mourir demain… vis comme un nomade sur le chemin. Et sois fou, vis !” Car il vivait ainsi.”

Nadine Monfils devait passer les fêtes de fin d’année avec l’homme au tchapia de Lessines. “Je pars en Thaïlande le mois prochain et on avait prévu de passer le Noël ensemble sur l’île de Ko Samui.” Surprise par sa mort, elle nous révèle les causes de sa mort. “Ce que je sais, c’est qu’il a eu un staphylocoque doré, une septicémie en fait. Il a été à l’hôpital à Ath et, après, ils l’ont remballé chez lui. Comme il n’allait toujours pas bien, ils l’ont emmené aux urgences à Erasme et il est parti ce matin vers 10h30, quelque chose comme ça… il était avec sa copine Vanessa qui est restée près de lui jusqu’au bout.”

”Il était notre facteur cheval belge à nous”

Amie de plus de 50 ans du saltimbanque, Nadine Monfils est très émue. "J’ai connu Lou alors que j’avais 18 ans. Je l’ai retrouvé au bal des vampires au Festival International du film fantastique de Bruxelles. On ne s’est jamais perdus de vue et on est restés très amis. On a fait trois chansons ensemble, je lui ai écrit des paroles : Magritte, le Lou et Georgette car on a une passion commune pour Magritte. Il est aussi venu voir ma pièce de théâtre.”

Sur Facebook, elle a même posté la dernière photo qu’elle avait de lui, affublé d’un nez de clown. “C’était un homme généreux, gentil, drôle. C’est pour ça qu’il avait adoré mon rêve d’un fou parce qu’il était comme mon personnage du facteur cheval. Lou état notre facteur cheval belge à nous.”