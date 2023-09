Liège : à chacun son “Idomeneo”

Dès l’ouverture, il empoigne l’orchestre et l’emmène dans un parcours fait d’accélérations et de rubati, avec des accents et des tempi qui rappellent qu’il vient du monde des baroqueux, même si on ne joue pas ici sur instruments anciens. Le résultat donne parfois le sentiment que certaines intentions manquent le coche, mais c’est toujours théâtral, passionnant et passionné à souhait. Coup de chapeau aussi au pianoforte inventif de Francesca Tosi, qui guide les récitatifs mais vient aussi dynamiser certains airs, ensembles ou chœurs.

Comme annoncé, Jean-Louis Grinda dessine ses personnages sur le chemin d’une émancipation des hommes par rapport aux dieux. Mais comme il le fait dans l’optique plutôt traditionnelle et élégante qui est généralement la sienne (beaux décors et lumières de Laurent Castaingt, avec une mer omniprésente et des éléments de murs et de statues néoclassiques), qui plus est avec les costumes imaginatifs de Jorge Jara, qui réinventent discrètement le monde de la Crête antique, le message “moderne” n’est peut-être pas pleinement perceptible. Pas plus, sans doute, que l’idée du metteur en scène de faire d’Idoménée le monstre marin qui terrorise les habitants de sa Crête : on le voit bien saigner et mourir au final, mais ceux qui n’avaient pas lu La Libre du 19 septembre en auront-ils compris la raison ?

Ian Koziara : un ténor est né

C’est aussi sans doute que les solistes ne s’inscrivent pas tous de la même façon dans ce projet scénique. Et que celui qui, pour le metteur en scène, est le personnage le plus méprisable – Idoménée ! – est de très loin le meilleur vocalement et scéniquement, à telle enseigne qu’on ne peut éprouver que de la sympathie pour lui : Ian Koziara, jeune ténor de Chicago, est non seulement une bête de scène capable de traduire toute la complexité et les contradictions de son personnage, mais aussi une voix formidable, avec un aigu riche de substance, un medium généreux et un grave sonore, le tout dans une homogénéité et une souplesse idéales.

Pas facile pour Annalisa Stroppa de faire exister son Idamante face à un tel père : la mezzosoprano italienne chante bien, mais ne réussit jamais vraiment à se faire passer pour un personnage masculin. La voix est juste, mais reste assez légère et élevée, insuffisamment différenciée sans doute de celle de Maria Grazia Schiavo, une Ilia puissante et séductrice mais qui traverse toute la soirée dans un style de chant plus vériste que mozartien, qui plus est en répétant toujours les mêmes gestes.

Coup de chapeau par contre à Nino Machaidze, Elettra quasiment sans faille jusque dans le périlleux D’Oreste d’Aiace final : yeux noircis, gestes emphatiques et postures de femme fatale, la soprano géorgienne frise parfois l’histrionisme, mais c’est tellement conforme au personnage, et vocalement somptueux, qu’on ne peut qu’abdiquer tout esprit critique.

Belle prestation, aussi, des chœurs préparés par Denis Segond – Idomeneo leur ménage des moments fabuleux –, même si on rêve de déplacements empreints de plus de naturel.

