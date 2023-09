Abba et Waterloo : l’Histoire continue

Exposition conçue par Jean-Marie Potiez, un journaliste français, qui a même appris le suédois et qui a vécu un temps à Stockholm pour pouvoir signer douze livres sur Abba. "Les membres du groupe ont tous été informés et invités à l'exposition. Je pense qu'ils attendent quelques échos mais que certains viendront certainement. Je suis convaincu qu'ils retrouveront chez nous des détails qu'ils ont oubliés quant à leur propre carrière."

Visuellement, l'attention est surtout attirée par les costumes de scène et de télé. Cinq tableaux réunissent 22 costumes. Il y a là les célèbres justaucorps blancs de la tournée 1978-1979. Ou les kimonos à ceintures colorées d'un show télé de janvier 1976. Ce sont en réalité des répliques à l'identique, au bouton près, réalisées par un passionné suisse, Richard Gyver. "Certains costumes ont déjà été prêtés à des expositions. Mais j'en ai fait six exclusivement pour Waterloo. Même moi, c'est la première fois que je vois les 22 réunis."

L'idée est de les exposer à côté d'écrans où défilent des images du groupe dans le costume en question. Le plus emblématique est évidemment celui de l'Eurovision et de la chanson "Waterloo". En Suède, leur concepteur est devenu célèbre et il a pourtant avoué : "Ces costumes de scène n'ont pas coûté l'équivalent de 50 euros pièce…"

Autre vitrine spectaculaire : la guitare en étoile de Björn Ulvaeus. Jean-Marie Potiez : "Ce n'est pas non plus la vraie. La vraie a été vendue aux enchères pour une œuvre de charité et personne ne sait ce qu'elle est devenue. Mais, quand Björn l'a commandée, le constructeur suédois en a sorti cinquante, numérotées. Parmi les acheteurs, un Belge, de Gand. C'est lui qui nous a prêté sa guitare. C'est exactement la même."

C'est une exposition Avant-Pendant-Après. Après, c'est par exemple le succès de la comédie musicale Mamma Mia. Avant, c'est le temps où la blonde Agnetha et la brune Frida chantaient en solo. Les deux hommes, Björn et Benny, étaient musiciens dans des groupes. En 1972, ils ont voulu faire un album ensemble, Lycka, qui se trouve exposé. Mais ce qu'on en retient, c'est que pour une chanson, au joli titre de "Hij gamle man !", les deux chanteuses fiancées des garçons, Anna et Frida, ont participé à l'enregistrement. Pour la première fois, les quatre étaient réunis. Un an plus tard, ils ont sorti un disque, Ring Ring, sous le nom de Bjorn et Benny Agnetha et Frieda.

Six mois plus tard, en vue de la sélection suédoise pour l’Eurovision, Benny et Björn composaient deux titres : un lent "Hasta Manana" et un rythmé, "Honey pie", dont ils n’arrivèrent pas à terminer le texte. Dans une encyclopédie, le producteur, Stig Anderson, eut l’attention attirée par le mot Waterloo ! On renonça à "Honey Pie". La suite, on la connaît…

C’est alors, en septembre 1973 - il y a juste 50 ans -, que les quatre décidèrent de prendre le nom d’Abba. Qui était déjà, en Suède, le nom d’une société connue. Elle vendait du poisson en conserve. Les musiciens écrivirent à la direction de l’entreprise pour obtenir l’autorisation d’utiliser le nom.

Des poupées Abba

Dans une vitrine, Jean-Marie Potiez a fait mettre quelques produits Abba et aussi un camion remorque miniature aux couleurs de la société. "J'avais aussi envie d'avoir quelques éléments amusants à cette exposition. Nous avons notamment des poupées à l'effigie des quatre que j'avais trouvées sur un marché à Erquelinnes, en Belgique. Ou un jeu Monopoly spécial Abba." Il y a des casques pour écouter Abba et de la musique d'ambiance avec, notamment, des vocalises lyriques de Frida : "On l'ignore souvent, mais elle a fait ça ! Frida a travaillé le chant lyrique."

Eddy Przybylski

