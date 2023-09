Raphaël Pichon et les sonorités fractales des Vêpres de Monteverdi

Ce qui nous mène au choix des Vêpres…

Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi nous accompagnent régulièrement depuis plus de dix ans, et l’idée qu’un enregistrement arrive au terme d’une longue fréquentation de la partition me plaît énormément. Nous avons pu les donner dans différentes versions, dans une infinité d’acoustiques, de dispositifs et, enfin, il y a quelques années, nous avons même pu en proposer une version spatialisée dans une ancienne raffinerie de pétrole pour le Holland Festival. Enregistrer ces Vêpres n’était pas dans nos projets immédiats ; cela restait comme dans un coin de ma tête, et puis – air connu – le Covid est arrivé, et la production que nous devions donner avec Romeo Castellucci a été annulée 24 heures avant la première. Voilà comment nous nous sommes retrouvés avec des musiciens totalement libres du jour au lendemain. En dix jours, nous avons monté cet enregistrement.

Comment expliquer le succès permanent de cette œuvre composée au début du dix-septième siècle ?

C’est un sommet absolu. Si vous me permettez un angle personnel, je dirais que c’est l’une des œuvres qui m’a le plus marqué quand j’étais adolescent et que je chantais dans une maîtrise. Du point de vue de l’envergure, on pourrait la comparer à l’une des grandes Passions de Bach à la différence près qu’on a presque un peu de mal à la situer dans le temps, tant elle est singulière. Esthétiquement, elle semble piocher dans une infinité de langages immémoriels qui puisent dans le berceau de toutes nos cultures européennes et méditerranéennes, y compris du point de vue de ses ambiances théologiques.

Et il y a cette question de l’espace qui y est prégnante ?

C’est comme une odyssée de l’espace. On la trouve aussi dans la Passion selon Saint-Mathieu de Bach, sauf que dans les Vêpres, les sensations sont décuplées par mille, par cette infinité de combinaisons entre des solistes et des chœurs. Il y avait de la part de Monteverdi une envie de stupéfier ses contemporains en éveillant leurs sens d’une manière totalement novatrice. Le lexique, pour décrire les Vêpres, est très large : on parle de Cosmos ou de kaléidoscope sonores, avec – à la fin – un Magnificat qui donne le sentiment que toutes nos sensations sont rembobinées et une fois encore démultipliées.

C’est une œuvre dans laquelle le lieu et son acoustique jouent un rôle déterminant.

Mon rêve absolu était de monter les Vêpres à Sainte-Sophie d’Istanbul, en remplaçant le plain-chant par de la littérature musicale Soufi. On m’a malheureusement fait comprendre que ce ne serait pas possible. Mais donc l’espace, le lieu, sont fondamentaux et on y pense sans cesse : en fonction de nos expériences, nous avons pu tester de nombreuses configurations et constater comment l’acoustique répond d’un endroit à l’autre. Je rêve de les donner dans les grands théâtres antiques de la méditerrannée.