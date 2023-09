Le concert de Taylor Swift va aussi être diffusé dans les cinémas belges à partir du 13 octobre

Il est déjà possible d’acheter ses tickets sur le site de Kinepolis. Mais attention, le prix est plus élevé que d’habitude : à partir de 19,89 euros pour les adultes et de 13,13 euros pour les enfants de moins de 14 ans et les personnes avec un handicap. “Ces prix n’ont pas été choisis par hasard et sont un clin d’œil à des chiffres clés pour les fans de Taylor Swift, précise Kinepolis. 1989 n’est pas seulement l’année de naissance de la chanteuse, c’est aussi le titre de son album, qui sortira (à nouveau) le 27 octobre. Le 13, quant à lui, est le chiffre porte-bonheur de la star, née le 13 décembre.”

Une chance qu’elle ne soit pas née un 31 décembre dans les années 2000…