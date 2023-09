L’ensemble Nevermind au Nirvana

Influencés par Couperin et Nirvana

Les quatre trentenaires font leur entrée le plus discrètement du monde, en tenue de ville, voire – pour l’un – dans un pyjama élégant, qu’on croit sortir d’un film d’Ernst Lubitsch. Quelque part, ce serait faire insulte aux artistes que de relever ce détail prosaïque, si – justement – cela ne donnait au public le sentiment d’être convié à une répétition, d’assister à un moment très intime. L’écoute s’en voit transformée, presque sacralisée : illusion de n’être pas au concert, ce lieu de tous les faux-semblants sociaux, mais de saisir au vol le travail de quatre camarades virtuoses dans l’intimité de leur cénacle.

Lady in Satin

Au centre du programme figure la compositrice Elisabeth Jacquet de la Guerre. Robin Pharo, le gambiste de l’ensemble prend la parole, les yeux un peu écarquillés comme s’il venait de présider au rituel de l’ayawaska (une décoction amazonienne connue pour relier l’être humain à l’empire des esprits). Il souligne l’absence des femmes dans le monde de la musique, l’injustice qui, indistinctement, dans l’histoire des hommes, les a invisibilisées, notant cependant certaines exceptions, ici ou là, comme dans l’Italie baroque où certaines personnalités sont réellement parvenues à s’exprimer (en peinture, l’exemple d’Artemisia Gentileschi est également flamboyant). Jacquet de la Guerre, cependant, ne figure pas parmi ces compositrices redécouvertes récemment, son art est vénéré, à la cour de Louis XIV comme à Bozar où, il y a dix ans, la regrettée violoniste Florence Malgoire, déjà, lui consacrait un concert monographique.

Nevermind mon œil

Rien n’est plus trompeur que le nom de l’ensemble Nevermind (album mythique du groupe Nirvana), qui laisserait planer comme un petit air de nonchalance et de détachement. Ses musiciens, au contraire, sont des esthètes effacés, discrets et modestes. Anna Besson, au Traverso (l’ancêtre de la flûte traversière) est stupéfiante de couleurs, de souffle, de qualité de son. Elle est d’une virtuosité telle qu’elle se permet, pendant le bis, un fou rire en continuant à jouer. Jean Rondeau, au clavecin, et Robin Pharo – déjà cité – sont le socle de l’ensemble, socle sur lequel trône le violoniste Louis Creac’h, d’une poésie et d’un raffinement bouleversants.