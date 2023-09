Il faut sauver le soldat Lohengrin

Echos de la guerre

Alors assigné à résidence à Moscou, Serebrennikov avait conçu ce spectacle avant que Vladimir Poutine, dont il est une des bêtes noires, n’envahisse l’Ukraine. Sa lecture prend forcément une actualité aiguë quand, au milieu du deuxième acte, on quitte la clinique psychiatrique où Elsa est soignée par le couple Telramund/Ortrud (elle a perdu son frère à la guerre, et tout le premier acte est le reflet de ses désordres intérieurs) pour se retrouver dans un hôpital militaire entre cantine, salle de soins et morgue. Au troisième acte, la célèbre marche nuptiale verra des couples mariés en vitesse avant que les soldats, parfois déjà amputés, repartent au combat tandis que les épousées (et futures veuves ?) se passent le même voile et le même bouquet. Le tout donne un spectacle extrêmement riche et fouillé, dont chaque ressort pris individuellement peut évoquer un sentiment de déjà-vu mais qui, par sa combinaison de tous ces éléments et son intelligence, donne à l’œuvre une véritable pertinence contemporaine. C’est aussi que Serebrennikov a les atouts d’un sens de l’image, du cadrage et du tableau vivant, et d’une direction d’acteurs très affûtée : on pourra éventuellement lui reprocher une certaine surcharge, mais en tout cas pas de s’être paresseusement reposé sur son concept de transposition.

Initialement, ce Lohengrin aurait dû être dirigé par Gustavo Dudamel et, après son Tristan et Isolde, on aurait pu attendre de grandes choses si le chef vénézuélien n’avait décidé d’abandonner la “grande boutique” parisienne. Alexander Soddy, le chef anglais qui le remplace, n’a sans doute pas le même charisme ni la même grâce, mais il a acquis pas mal d’expérience dans nombre de théâtres allemands et on sent le Kapellmeister expérimenté qui sait porter ses troupes et mettre le feu là où il faut. L’Orchestre de la maison est de belle tenue, tout comme les chœurs qui, malgré quelques légers décalages çà et là, séduisent par leur engagement.

Le soldat Lohengrin (il débarque en battle-dress blanc comme un chasseur alpin et passera ensuite au kaki plus traditionnel) n’est sans doute pas aussi survalorisé par cette lecture de Serebrennikov qui, pour sortir du manichéisme habituel, met tous ses personnages sur pied d’égale sympathie : cela n’empêche pas Piotr Beczala de dominer le plateau avec son timbre rond et soyeux, sa puissance aisée et son élégance constante. Coup de chapeau aussi à Nina Stemme, ex-Elsa qui se recycle ici de façon plutôt réussie en Ortrud même si le rôle reste redoutable, surtout dans les imprécations finales. On est moins convaincu par l’Elsa de Johanni Van Oostrum, capable de projection mais parfois approximative dans l’aigu et par le Telramund un peu fatigué de Wolfgang Koch, à l’aise dans le medium mais trop court dans les graves.

Paris, Opéra Bastille, jusqu’au 27 octobre ; www.operadeparis.fr. Diffusion sur la plateforme de l’Opéra de Paris le 24 octobre et ensuite sur Medici. TV à partir du 1er novembre.