Le Prince Laurent aux funérailles de Lou Deprijck ©JC GUillaume

Le prince Laurent, ami de l'artiste est présent. Mais aussi Daddy K, Jean-Luc Fonck, Alexandre Bouglione ou encore Michel Pruvost.

Depuis 9 heures du matin et la levée du corps, Lessines se réveille au son des musiques de Lou Deprijck, l'homme derrière Ça plane pour moi, des Two Man Sound ou encore des Hollywood Bananas. Soit le troisième plus gros vendeur belge de disques après Adamo et Brel.

Le cortège funèbre est passé devant la demeure de Lou sur la grand place de Lessines et sa statue de Magritte offerte à la ville avant de se diriger vers l'église Saint Pierre. Une foule de fans s'amasse devant l'église tous vêtu de chapia à la Deprijck.

"Une bénédiction dans l'intimité et non une messe" est prévue avant que le cortège ne se balade dans les rues de Lessines jusqu'au cimetière de Wannebecq juste à côté de son autre domicile. Là même où il nous avait confié -avec son humour légendaire- il y a un mois lors de notre grand entretien et depuis son jardin qui donnait vue sur le cimetière de Wannebecq : "tu vois, je n'ai plus que quelques pas à faire! "

Son géant Lou accueillera le cortège et sa dépouille avant qu'une grande fête atypique se donne en son honneur et hommage. "Baraques à frites et musiques à gogo!", nous glisse-t-on.

Au delà de la famille dont sa fille Zoé revenue d'Australie et de sa compagne Vanessa, on a pu apercevoir son ami le Prince Laurent arriver sans protocoles et à titre privé. Mais aussi Alexandre Bouglione ou encore l'accordéoniste Michel Pruvost.

A l'intérieur de l'église de Lessines, la foule était également présente. Les musiciens de Lou Deprijck ont d'ailleurs joué pendant l'offrande.

A la fin de la cérémonie qui avait lieu dans l'église de Lessines, les musiciens de Lou Deprijck ont joué le célèbre titre "ça plane pour moi".